Линия фронта в Украине вряд ли сильно изменится, - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкена заявил, что линия фронта в Украине вряд ли сильно изменится. Он добавил, что решение о завершении войны должны принимать украинцам.

Соответствующее заявление прозвучало от Блинкена в ответ на вопрос, пришло ли время заканчивать войну.

"Эти решения должны принимать украинцы. Они должны решить, где их будущее и как они хотят туда попасть. Я не думаю, что от того, где на данный момент на карте нарисована линия, что-то сильно изменится... линия, как практический вопрос в обозримом будущем, вряд ли сильно сдвинется", - сказал госсекретарь США.

В то же время он отметил, что желание Украины вернуть оккупированную территорию будет всегда и вопрос в том, найдут ли украинцы способы сделать это.

Также он назвал маловероятным, что российский диктатор Владимир Путин откажется от своих амбиций в вопросе захвата Украины. Поэтому необходимо убедиться, что у нашей страны будет способность сдерживать агрессию РФ, чтобы достижение любого прекращения огня было длительным.

"Если будет перемирие, то, по мнению Путина, это перемирие, скорее всего, даст ему время отдохнуть, перевооружиться, чтобы снова атаковать в какой-то момент в будущем. Поэтому, чтобы убедиться, что любое прекращение огня, которое будет достигнуто, действительно будет длительным, необходимо убедиться, что Украина имеет способность сдерживать дальнейшую агрессию", - заявил Блинкен.

Госсекретарь уточнил, что сдерживание может происходит в разных в формах. Как через НАТО, так и через гарантии со стороны разных стран. Это необходимо для того, чтобы Россия понимала, что если совершит повторное нападение, то ее ждут большие проблемы.