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Байден использует все выделенные для помощи Украине средства до 20 января, - Блинкен

Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент США Джо Байден направит на помощь Украине все выделенные для этого средства до инаугурации Дональда Трампа. Странам НАТО необходимо обеспечить помощь украинцам в 2025 году.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

"Президент Байден взял на себя обязательство обеспечить, чтобы каждый доллар, имеющийся в нашем распоряжении, был потрачен в период до 20 января", - заверил глава Госдепа США. 

Он также отметил, что странам НАТО необходимо обеспечить, чтобы у Украины были деньги и боеприпасы для эффективной борьбы в 2025 году. Или чтобы украинская сторона могла вести с Россией переговоры с позиции силы. 

Блинкен без деталей уточнил, что США будут "адаптироваться и приспосабливаться" к новейшему оборудованию, которое они отправляют. 

Анонс значительной помощи

Напомним, несколько дней назад министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По итогам встречи он рассказал, что Вашингтон планирует предоставить Киеву значительную помощь.

Это будет предусматривать оружие и оплату контрактов на производство новых вооружений для Украины.

При этом в СМИ появлялись слухи, что администрация Байдена планирует в срочном порядке отправить Украине помощь на 6 млрд долларов.

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