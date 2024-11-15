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Байден використає всі виділені для допомоги Україні кошти до 20 січня, - Блінкен

Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Президент США Джо Байден направить на допомогу Україні всі виділені для цього кошти до інавгурації Дональда Трампа. Країнам НАТО необхідно забезпечити допомогу українцям у 2025 році.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

"Президент Байден взяв на себе зобов'язання забезпечити, щоб кожен долар, який є у нашому розпорядженні, був витрачений у період до 20 січня", - запевнив глава Держдепу США.

Він також зазначив, що країнам НАТО необхідно забезпечити, щоб Україна мала гроші та боєприпаси для ефективної боротьби у 2025 році. Або щоб українська сторона могла вести з Росією переговори з позиції сили.

Блінкен без деталей уточнив, що США "адаптуватимуться і пристосовуватимуться" до найновішого обладнання, яке вони відправляють.

Анонс значної допомоги

Нагадаємо, кілька днів тому міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів переговори з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. За підсумками зустрічі він розповів, що Вашингтон планує надати Києву значну допомогу.

Це передбачатиме зброю та оплату контрактів на виробництво нових озброєнь для України.

При цьому в ЗМІ з'являлися чутки, що адміністрація Байдена планує терміново відправити Україні допомогу на 6 млрд доларів.

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