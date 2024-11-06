Белый дом планирует "срочно" отправить Украине 6 млрд долларов до инаугурации Трампа, - СМИ

Администрация действующего президента США Джо Байдена планирует "срочно" отправить 6 млрд долларов США, которые остались на помощь Украине. Это хотят сделать до инаугурации Дональда Трампа 20 января 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на репортера по национальной безопасности Politico Джека Деча в соцсети Х .

По его словам, Белый дом решил пойти на такой шаг, поскольку после вступления Трампа на должность могут быть прекращены поставки оружия Украине.

"Администрация Джо Байдена планирует "срочно", до инаугурации Дональда Трампа, отправить последние 6 млрд долларов, которые остались на поддержку безопасности в Украине", - сообщил журналист.

Выборы в США

Напомним, выборы президента США прошли во вторник, 5 ноября. На должность главы Белого дома претендовали Камала Харрис от Демократической партии и Дональд Трамп от Республиканской партии.

Победил на выборах Трамп, он получил 277 голосов. Этого результата достаточно, чтобы стать президентом США.

О том, что означает победа Трампа для Украины и сможет ли он остановить войну, - в материале РБК-Украина.

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