RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Блэкаут на ЗАЭС: глава МАГАТЭ рассказал Сибиге о критических угрозах для станции

Фото: глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и глава МИД Украины Андрей Сибига (x.com/andrii_sybiha)
Автор: Иван Носальский

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гроссии. Ключевой темой стала ситуация на ЗАЭС, которая находится в состоянии блэкаута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сибигу в соцсети X.

"Я провел встречу с Рафаэлем Гросси по поводу ситуации на Запорожской АЭС и террористических действий России. Генеральный директор представил обновленную информацию о текущих критических угрозах ядерной безопасности на станции", - отметил Сибига. 

Он подчеркнул, что Россия фактически украла украинскую АЭС и теперь хочет силой подключить ее к своей энергосистеме, несмотря на растущий риск ядерного инцидента. Сибига и Гросси согласились, что мир не может такого допустить. 

"Мы считаем, что временный механизм управления МАГАТЭ над Запорожской АЭС является единственным реалистичным вариантом в краткосрочной перспективе", - добавил министр. 

Также он подчеркнул, что в конечном итоге Запорожская АЭС должна как можно скорее вернуться под контроль Украины. 

Шестой день блэкаута на ЗАЭС

Напомним, 23 сентября стало известно, что на Запорожской АЭС произошел уже десятый с начала полномасштабной войны в Украине блэкаут.

По этой причине станция получает электроэнергию только за счет дизельных генераторов.

Председатель Госатомрегулирования, главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков отметил, что такая ситуация может привести к наихудшему сценарию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭСМАГАТЭМИД УкраиныРоссийская ФедерацияАндрей СибигаВойна в Украине