Блэкаут и повторный удар по вокзалу: что известно о последствиях атак на Днепр

Удар по вокзалу

Ночью на 30 октября россияне снова атаковали железнодорожный вокзал Днепра, сообщил председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский. Подробности о последствиях удара он не привел.

Перцовский назвал ночь в городе "сверхсложной": кроме ударов по вокзалу, регион остался без света.

Удар произошел менее чем через сутки после того, как реактивный дрон попал в перрон с пассажирским поездом. Число погибших в результате той атаки возросло до 15: в больнице скончался 40-летний мужчина, при жизни которого медики боролись до последнего.

Пассажиры на вокзале хотят поскорее уехать. По словам Перцовского, вывезут всех, но только тогда, когда это будет безопасно, и иногда людей приходится возвращать в укрытие почти насильно.

Тем, кто не сможет воспользоваться билетами, возвратят 100% стоимости.

Начальники поездов собирают данные о пересадках, чтобы предложить решение каждому пассажиру.

Блэкаут

Вечером 29 октября после нового удара без света осталось более 350 тысяч абонентов в Днепре и близлежащих населенных пунктах. Ночью энергетикам удалось частично восстановить питание, но утром город снова обесточился.

"Энергетики всю ночь работали, но система не выдерживает", - пояснил Филатов.

Транспорт

В городе курсируют только автобусы. Метро, трамваи и троллейбусы не работают. Мэр призвал горожан по возможности оставаться дома.

Вода

Системы водоснабжения и водоотвода работают от генераторов. Филатов попросил жильцов держать дома запас воды хотя бы на одни-два дня. Тех, у кого свет появился, у ОВА просят включать мощные приборы поочередно.