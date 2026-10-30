Блекаут та повторний удар по вокзалу: що відомо про наслідки атак на Дніпро

Удар по вокзалу

Уночі на 30 жовтня росіяни знову атакували залізничний вокзал Дніпра, повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський. Подробиць про наслідки удару він не навів.

Перцовський назвав ніч у місті "надскладною": крім ударів по вокзалу, регіон залишився без світла.

Удар стався менш ніж за добу після того, як реактивний дрон влучив у перон із пасажирським поїздом. Кількість загиблих унаслідок тієї атаки зросла до 15: у лікарні помер 40-річний чоловік, за життя якого медики боролися до останнього.

Пасажири на вокзалі хочуть якнайшвидше виїхати. За словами Перцовського, вивезуть усіх, але тільки тоді, коли це буде безпечно, і часом людей доводиться повертати в укриття майже силоміць.

Тим, хто не зможе скористатися квитками, повернуть 100% вартості.

Начальники поїздів збирають дані про пересадки, щоб запропонувати рішення кожному пасажирові.

Блекаут

Увечері 29 жовтня після нового удару без світла залишилися понад 350 тисяч абонентів у Дніпрі та довколишніх населених пунктах. Уночі енергетикам вдалося частково відновити живлення, але вранці місто знову знеструмилося.

"Енергетики всю ніч працювали, але система не витримує", - пояснив Філатов.

Транспорт

У місті курсують лише автобуси. Метро, трамваї і тролейбуси не працюють. Мер закликав містян за можливості залишатися вдома.

Вода

Системи водопостачання і водовідведення працюють від генераторів. Філатов попросив мешканців тримати вдома запас води хоча б на одну-дві доби. Тих, у кого світло з'явилося, в ОВА просять вмикати потужні прилади по черзі.