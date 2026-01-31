RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Блэкаут в Молдове: соседняя страна осталась без света из-за сбоя в Украине

Иллюстративное фото: в Молдове проблемы со светом 31 января (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Молдове зафиксировали падение напряжения на высоковольтной линии Исакча-Вулканешты-МДРЭС из-за серьезных проблем в энергосистеме Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщило в Facebook Министерство энергетики Молдовы.

По данным ведомства, инцидент привел к повреждениям и частичному отключению энергосистемы страны. Оператор системы передачи электроэнергии Moldelectrica проводит аварийные работы для стабилизации ситуации. В ряде населенных пунктов электроснабжение уже удалось восстановить.

Как уточняет NewsMaker, перебои с электроэнергией зафиксировали в Кишиневе и пригородах, а также в Тараклии, Кагуле и Анений Ной.

Заметим, что сбой в Молдове произошел одновременно с масштабными аварийными отключениями в Украине. В частности, в Киеве из-за потери напряжения от внешних источников временно остановили движение поездов метро и работу эскалаторов.

В КГГА сообщили, что аварийные отключения электроэнергии произошли во многих городах Украины. В некоторых районах столицы также зафиксировали перебои с водоснабжением и теплоснабжением.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
БлэкаутМолдова