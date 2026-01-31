Блэкаут в Молдове: соседняя страна осталась без света из-за сбоя в Украине

По данным ведомства, инцидент привел к повреждениям и частичному отключению энергосистемы страны. Оператор системы передачи электроэнергии Moldelectrica проводит аварийные работы для стабилизации ситуации. В ряде населенных пунктов электроснабжение уже удалось восстановить.

Как уточняет NewsMaker, перебои с электроэнергией зафиксировали в Кишиневе и пригородах, а также в Тараклии, Кагуле и Анений Ной.

Заметим, что сбой в Молдове произошел одновременно с масштабными аварийными отключениями в Украине. В частности, в Киеве из-за потери напряжения от внешних источников временно остановили движение поездов метро и работу эскалаторов.

В КГГА сообщили, что аварийные отключения электроэнергии произошли во многих городах Украины. В некоторых районах столицы также зафиксировали перебои с водоснабжением и теплоснабжением.