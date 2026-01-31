Блекаут у Молдові: сусідня країна залишилася без світла через збій в Україні

За даними відомства, інцидент призвів до пошкоджень і часткового відключення енергосистеми країни. Оператор системи передачі електроенергії Moldelectrica проводить аварійні роботи для стабілізації ситуації. У низці населених пунктів електропостачання вже вдалося відновити.

Як уточнює NewsMaker, перебої з електроенергією зафіксували в Кишиневі та передмістях, а також у Тараклії, Кагулі та Аненій Ной.

Зауважимо, що збій у Молдові стався одночасно з масштабними аварійними відключеннями в Україні. Зокрема, у Києві через втрату напруги від зовнішніх джерел тимчасово зупинили рух поїздів метро та роботу ескалаторів.

У КМДА повідомили, що аварійні відключення електроенергії відбулися в багатьох містах України. У деяких районах столиці також зафіксували перебої з водопостачанням і теплопостачанням.