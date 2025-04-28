Блэкаут в Испании повлиял на работу АЭС: есть ли угроза

В Испании из-за масштабного блэкаута сегодня все АЭС потеряли внешнее питание на несколько часов. Однако части станций уже удалось вернуть электроснабжение, ситуация по ядерной безопасности стабильная.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный регулятор Испании (CSN) и директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси .

По сообщению CSN, около 14:30 по местному времени из-за потери внешнего электроснабжения реакторы на АЭС Almaraz II, Ascó I и II, Vandellós II автоматически остановились. Для поддержания объектов в безопасном состоянии на станциях запустили аварийные дизельные генераторы.

Также запустились дизель-генераторы атомных станций Almaraz I, Cofrentes и Trillo, поддерживая критические системы безопасности. Охлаждение ядерных реакторов происходило стабильно, все требования ядерной безопасности соблюдены.

Впрочем операторы испанских АЭС все равно уведомили Совет по ядерной безопасности (CSN) об объявлении режима предаварийной готовности в соответствии с внутренними протоколами.

Специалисты начали работы по восстановлению внешнего электроснабжения.

Восстановление питания

Около 18:30 по местному времени руководители атомных электростанций Ascó и Vandellós (Таррагона) сообщили Совету по ядерной безопасности Испании (CSN) о восстановлении стабильного внешнего электроснабжения.

АЭС Almaraz в Касересе и Cofrentes в Валенсии также восстановили внешнее питание, однако пока остаются в режиме предаварийной готовности в соответствии со своими внутренними планами

Атомная электростанция Trillo в Гвадалахаре, которая находится в режиме остановки для перезагрузки топлива, - в безопасном состоянии и питается от дизельных генераторов.

По словам экспертов CSN, отключение внешнего питания не имело влияния на работников АЭС, население или окружающую среду.

Реакция МАГАТЭ

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси связался с испанским регулятором по ситуации на АЭС. Он убедился, что ситуация с безопасностью на ядерных объектах под контролем.

"Ситуация является стабильной и контролируемой, без всякого влияния на ядерную безопасность и защищенность. Некоторые атомные электростанции используют резервную энергию за пределами площадки и постепенно восстанавливают внешнее энергоснабжение", - подтвердил Гросси.