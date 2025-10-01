ua en ru
Чернигов и область призвали готовиться к длительным отключениям света

Черниговская область, Среда 01 октября 2025 18:56
UA EN RU
Иллюстративное фото: в Черниговской области пропал свет (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты совершили массированную атаку на энергообъекты Украины. В связи с этим отключения света в Черниговской области могут быть длительными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Черниговоблэнерго" в Telegram.

В компании отметили, что именно из-за серьезного повреждения объектов энергетической инфраструктуры в области начались отключения света.

"Делаем все возможное, чтобы возобновить электроснабжение, однако ситуация сложная. Будьте готовы к длительным отключениям! Первыми будут запитываться важные объекты социальной сферы. Поэтому заранее просим тех, у кого свет появится первым, ограничить свое потребление. А всех остальных - набраться терпения", - добавили в "Черниговоблэнерго".

Также там уточнили, что враг использует удары по энергетике для давления на гражданских. От украинцев ожидают жалоб, протестов и паники.

При этом жителей Черниговской области попросили не приближаться к энергообъектам во время российских атак.

Удар по Славутичу

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты атаковали подстанцию в Славутиче Киевской области.

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус предупредил, что из-за такой атаки в ряде населенных пунктов Черниговской области пропал свет.

Также "Черниговводоканал" сообщил о проблемах с электроснабжением в Чернигове.

