Чернигов и область призвали готовиться к длительным отключениям света

Российские оккупанты совершили массированную атаку на энергообъекты Украины. В связи с этим отключения света в Черниговской области могут быть длительными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Черниговоблэнерго" в Telegram .

В компании отметили, что именно из-за серьезного повреждения объектов энергетической инфраструктуры в области начались отключения света.

"Делаем все возможное, чтобы возобновить электроснабжение, однако ситуация сложная. Будьте готовы к длительным отключениям! Первыми будут запитываться важные объекты социальной сферы. Поэтому заранее просим тех, у кого свет появится первым, ограничить свое потребление. А всех остальных - набраться терпения", - добавили в "Черниговоблэнерго".

Также там уточнили, что враг использует удары по энергетике для давления на гражданских. От украинцев ожидают жалоб, протестов и паники.

При этом жителей Черниговской области попросили не приближаться к энергообъектам во время российских атак.