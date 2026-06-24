Компания "Генерал Черешня" показала новый дрон-разведчик: что о нем известно
Украинская defence-tech компания "Генерал Черешня" представила новый продукт в собственной линейке беспилотников самолетного типа - дрон-разведчик "Sweetheart", созданный для проведения разведывательных операций в тылу противника.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.
Что известно о "Sweetheart"
БпЛА "Sweetheart" отвечает актуальным потребностям современного поля боя, обеспечивая мобильность, автономность, устойчивость к радиоэлектронной борьбе и доступную стоимость.
"Современная война нуждается в массовых технологических решениях. Мы поставили перед собой задачу создать самолет-разведчик, который будет доступным, простым в использовании и одновременно способным выполнять сложные задачи в глубоком тылу противника. Именно таков наш "Sweetheart", - отметил Ярослав Гришин, основатель компании "Генерал Черешня".
Преимущества "Sweetheart"
Одним из ключевых преимуществ нового беспилотника стало отсутствие необходимости в дополнительном оборудовании для запуска. "Sweetheart" стартует простым толчком из руки, не требуя катапульта или специальных пусковых систем.
Беспилотник весит всего 4 кг при размахе крыла 1,7 м, может находиться в воздухе до трех часов и выполнять задания на расстоянии до 150 км.
БпЛА "Sweetheart" оснащен цифровой видеосвязью, управляемой камерой с зумом и лазерным дальномером. Отдельное внимание разработчики уделили защищенности систем связи от враждебных помех.
Еще одной особенностью стала акустическая малозаметность: начиная с высоты 50-70 метров, дрон практически не слышен с земли, что усложняет его обнаружение противником.
Стоимость "Sweetheart"
В компании также делают ставку на доступность решения. Примерная стоимость одного комплекса будет составлять в 6 раз меньше, чем у большинства существующих самолетов-разведчиков аналогичного класса. Такой подход, убеждены разработчики, изменяет философию применения разведывательных БПЛА в поле боя.
"При такой стоимости военные не будут бояться терять борт, а в редких случаях смогут сознательно отправлять его в один конец ради получения критически важной разведывательной информации", - объясняет Ярослав Гришин.
"Sweetheart" активно проходит боевые испытания во взаимодействии с украинскими военными подразделениями. Начало серийных поставок компания ожидает осенью этого года.
Технические характеристики "Sweetheart"
- способ запуска - толчком с руки;
- способ посадки - планирование на фюзеляж;
- взлетная масса - 4 кг;
- размах крыла - 1,7 м;
- рабочая высота - 300-900 м;
- продолжительность полета - до 3 часов;
- дальность работы - до 150 км;
- цифровая видеосвязь;
- управляемая камера с зумом;
- лазерный дальномер;
- акустическая незаметность на высоте от 50-70 м.
Ранее мы писали, что "Генерал Черешня" и STRIX разработали перехватчики реактивных "Шахедов" .