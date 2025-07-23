В оккупированном Крыму прогремели взрывы на фоне массированной атаки дронов
Во временно оккупированном Крыму в среду, 23 июля, вечером местные жители услышали взрывы. Полуостров, вероятно, атакуют дроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымский ветер" в Telegram.
"Крымский ветер" обратил внимание, что в пропагандистских каналах появилась информация о массированной атаке дронов на Крым.
При этом в сети появилось фото ударного дрона, который, как утверждается, летел в сторону аэродрома "Бельбек".
Фото: украинские дроны фиксируют над Крымом (t.me/Crimeanwind)
В пропагандистских каналах также пишут о череде взрывов в Севастополе. На этом фоне у местных жителей отключили интернет.
Жителей Севастополя призывают "покинуть пляжную зону".
Атаку подтверждает и так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, ПВО якобы уничтожила шесть дронов. Три из них - в районе аэродрома "Кача".
Стоит заметить, что представители Украины пока не комментировали слухи об атаке дронов на Крым.
Атака дронов на Ростов
Напомним, в ночь на 23 июля в Ростове-на-Дону и Таганроге прогремели взрывы.
Министерство обороны РФ пожаловалось, что города атаковали украинские дроны "Лютый".
Также в ведомстве, как обычно, похвастались, что 51 беспилотник якобы был сбит.
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