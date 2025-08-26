В сети сообщили о "прилете" по железнодорожной станции в Крыму (фото)
Утром 26 августа в оккупированном Крыму прогремели взрывы. Под ударом могла находиться железнодорожная станция Урожайная в поселке Красногвардейское.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".
"Прилет по станции Урожайная в поселке Красногвардейское", - говорится в сообщении.
По данным мониторингового канала, предварительно, есть попадание по подстанции.
"Прилет в районе станции Урожайная, судя по всему, был точным", - добавил "Крымский ветер".
Также опубликованы кадры с места происшествия. На фото видны железнодорожные пути с электропроводкой и столбами, над которыми поднимается густой черный дым, что свидетельствует о масштабности взрывов.
Видно, что задымление идет со стороны железнодорожной инфраструктуры, а сама местность окружена высокими столбами контактной сети.
Тем временем в российском минобороны заявили, что в течение 7:00-7:30 утра их системы ПВО якобы уничтожили восемь беспилотников над Крымом.
Взрывы в Крыму
Напомним, в ночь на 21 августа Силы специальных операций ВС Украины успешно поразили подвижной состав оккупантов с горюче-смазочными материалами вблизи Джанкоя.
Как пояснили военные, спецоперация нарушила логистика оккупантов во временно оккупированном Крыму.
В прошлом месяце в оккупированном Крыму прогремели взрывы на фоне массированной атаки дронов. После этого в сети появилось фото ударного дрона, который, как утверждается, летел в сторону аэродрома "Бельбек".
Еще раньше во временно оккупированном Крыму также была слышна серия мощных взрывов. В соцсетях массово писали об атаке беспилотников и активной работе российской ПВО.