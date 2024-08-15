ВСУ приближаются к Глушково? Новые карты боев в Курской области

Площадь боев в Курской области могла расшириться до границ четвертого района - Глушковского, где местные власти объявили уже эвакуацию. Поскольку ВСУ взяли под контроль несколько населенных пунктов, один из которых находится примерно в 17 километрах от Глушково. Несмотря на некоторое снижение темпов операции, она продолжается.

О том, где проходят бои и что известно о продвижении ВСУ в рамках операции в Курской области - в материале РБК-Украина ниже.

Так, вчера в социальных сетях распространилось видео со снятием российского триколора из дома культуры в селе Внезапное Кореновского района.

Фото: ВСУ продвинулись к границам четвертого района Курской области (t.me/agentstvonews)

Кроме того, видео со сбросом русского флага из дома культуры появилось и из села Любимовка.

Однако, если Любимовка уже находилась в зоне контроля ВСУ, то видео из Внезапного подтверждает расширение зоны боевых действий на юго-востоке Кореновского района, а до границы с соседним Глушковским районом отсюда всего 2,5 км.

При этом еще вчера близкий к Минобороны РФ Telegram-каналы "Рыбарь" писал, что обстановка в этом районе "покрыта туманом войны" и, вероятно, ВСУ заняли и населенный пункт Викторовка (около 1 км от Внезапного), а также могут присутствовать и в Гордеевке.

Фото: на интерактивной карте "Радио Свобода" н. г. Внезапное, Викторовка, Успеновка и Гордеевка образуют своеобразный треугольник (svoboda.org)

Сообщается, что на конец 14 августа, украинские войска присутствуют во Внезапном и Гордеевке, а вот статус Успеновки и Викторовки "остается под вопросом".

Также продолжаются бои и немного севернее Внезапного - в селе Снагость.

Так называемые российские военкоры писали, что ВСУ были замечены и в соседнем Краснооктябрьском, откуда до границы с Глушковским районом еще ближе - около 1 км, а в райцентр - поселок Глушково с населением около пяти тысяч человек - всего около 10 км.

Фото: в Курской области площадь боевых действий продолжает расширяться, но уже не столь быстрыми темпами (svoboda.org)

Российский пропагандистский Telegram-канал Readovka пишет о ночных боестолкновениях возле Коренево. Враг жалуется, мол, ВСУ пытаются установить контроль над населенным пунктом. Также россияне пишут и о боях в приграничье Белгородской области, а именно за Колотиловку, где расположен пункт пропуска.

Между тем в Институте изучения войны, опираясь на геолокированные кадры, сообщают, что также ВСУ действуют в восточной части села Журавли (к западу от Корнево и в 20 км от международной границы), что свидетельствует о продвижении украинских сил в восточной части этого населенного пункта.

Фото: ВСУ продвигаются в Курской области, а россияне роют окопы (understandingwar.org)

В ISW также пишут о продвижении ВСУ за Мартыновку (к северо-востоку от Суджи), ссылаясь на данные украинских СМИ. Геолоцированные кадры от 14 августа также указывают на движение украинских сил в районе села Уланок (юго-восточнее Суджи) и в западной части н. п. Камышное (юго-восточнее Суджи).

Как отметили в Институте изучения войны, россияне роют окопы и возводят оборонную линию у Льгова, вдоль дороги Рыльск-Льгов-Курчат-Курск. По мнению авторов, это очевидно говорит о том, что войска РФ ожидают дальнейшего продвижения украинцев.

Аналитики подытоживают, что, несмотря на некоторое замедление операции, украинские войска хорошо действуют в пределах заявленной площади продвижения и также продолжают действовать ближе к международной границе в Курской области.