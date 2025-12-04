ua en ru
Бойцы ГУР уничтожили в Крыму российский истребитель МиГ-29 (видео)

Крым, Четверг 04 декабря 2025 16:22
Бойцы ГУР уничтожили в Крыму российский истребитель МиГ-29 (видео) Иллюстративное фото: Россия потеряла МиГ-29 в результате атаки ГУР (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники при помощи беспилотника уничтожили во временно оккупированном Крыму истребитель МиГ-29.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины в Facebook.

Как отметили в ГУР, российский МиГ-29 был уничтожен воинами спецподразделения ГУР "Примари" 4 декабря на аэродроме "Кача".

В эту же ночь воины ГУР атаковали аэродромный радиолокационный комплекс "Иртыш" возле временно оккупированного Симферополя.

В разведке отметили, что украинские защитники продолжают систематически ослаблять систему противовоздушной обороны россиян на временно оккупированном полуострове, уничтожая радары, зенитные комплексы и истребители.

МиГ-29

МиГ-29 - это многоцелевой фронтовой истребитель четвертого поколения, впервые поднявшийся в воздух в конце 1970-х годов.

Самолет проектировали как ответ на американские F-15 и F-16, поэтому он получил высокую маневренность, мощные двигатели с интегрированными воздухозаборниками и возможность работать на малых высотах.

МиГ-29 имеет встроенную пушку калибра 30 мм и может применять широкий набор управляемых и неуправляемых ракет "воздух-воздух" и "воздух-земля".

Уничтожение самолетов-амфибий

Напомним, в сентябре украинская разведка сообщила об уничтожении двух российских самолетов-амфибий Бе-12 "Чайка" на территории временно оккупированного Крыма.

Это произошло 21 сентября в ходе операции спецподразделения ГУР МО Украины "Примари". В разведке подчеркнули, что это первое зафиксированное поражение Бе-12 в истории.

По данным ГУР, вместе с двумя амфибиями украинские силы в ходе того же налета вывели из строя еще один объект российской авиации - многоцелевой вертолет Ми-8. Операция стала существенным ударом по возможностям врага, учитывая редкость и высокую ценность подобных воздушных платформ.

