Россияне потеряли за сутки почти 900 солдат и много техники, - Генштаб

Пятница 12 сентября 2025 07:46
UA EN RU
Россияне потеряли за сутки почти 900 солдат и много техники, - Генштаб Фото: украинские военные продолжают наносить потери противнику (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

За последние сутки, с 11 на 12 сентября, российские войска потеряли на фронте еще 890 солдат. Также ВСУ уничтожили 40 артсистем и 64 единицы автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 12 сентября 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 092 780 (+890) человек ранены/ликвидированы;
  • танков - 11 177 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин - 23 266 (+2) ед;
  • артиллерийских систем - 32 668 (+40) ед;
  • РСЗО - 1485 (+2) ед;
  • средства ПВО - 1217 ед;
  • самолетов - 422 ед;
  • вертолетов - 341 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 58 467 (+273) ед;
  • крылатых ракет - 3718 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 61 403 (+64) ед;
  • специальной техники - 3964 ед.

Ситуация на фронтах

Напомним, по состоянию на вечер, 12 сентября, на фронте было зафиксировано 141 боевое столкновение. Самыми направлениям фронта, где было больше всего боев, оказались - Покровское, Лиманское и Новопавловское.

В частности, на Покровском направлении враг попытался 32 раза потеснить украинские подразделения. Активность фиксировалась в районах населенных пунктов Луч, Никаноровка, Маяк, Новоэкономичное, Родинское, Миролюбовка, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Муравка, Дачное, Филиал и в направлении населенного пункта Покровск.

Подробнее о вечерней сводке Генштаба - читайте в материале РБК-Украина.

Российская Федерация Вооруженные силы Украины Генштаб ВСУ Война в Украине
