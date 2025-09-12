Россияне потеряли за сутки почти 900 солдат и много техники, - Генштаб

За последние сутки, с 11 на 12 сентября, российские войска потеряли на фронте еще 890 солдат. Также ВСУ уничтожили 40 артсистем и 64 единицы автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 12 сентября 2025 года ориентировочно составляют:

Ситуация на фронтах

Напомним, по состоянию на вечер, 12 сентября, на фронте было зафиксировано 141 боевое столкновение. Самыми направлениям фронта, где было больше всего боев, оказались - Покровское, Лиманское и Новопавловское.

В частности, на Покровском направлении враг попытался 32 раза потеснить украинские подразделения. Активность фиксировалась в районах населенных пунктов Луч, Никаноровка, Маяк, Новоэкономичное, Родинское, Миролюбовка, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Муравка, Дачное, Филиал и в направлении населенного пункта Покровск.

Подробнее о вечерней сводке Генштаба - читайте в материале РБК-Украина.