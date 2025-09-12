Россияне потеряли за сутки почти 900 солдат и много техники, - Генштаб
За последние сутки, с 11 на 12 сентября, российские войска потеряли на фронте еще 890 солдат. Также ВСУ уничтожили 40 артсистем и 64 единицы автотехники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 12 сентября 2025 года ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 092 780 (+890) человек ранены/ликвидированы;
- танков - 11 177 (+1) ед;
- боевых бронированных машин - 23 266 (+2) ед;
- артиллерийских систем - 32 668 (+40) ед;
- РСЗО - 1485 (+2) ед;
- средства ПВО - 1217 ед;
- самолетов - 422 ед;
- вертолетов - 341 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 58 467 (+273) ед;
- крылатых ракет - 3718 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 61 403 (+64) ед;
- специальной техники - 3964 ед.
Ситуация на фронтах
Напомним, по состоянию на вечер, 12 сентября, на фронте было зафиксировано 141 боевое столкновение. Самыми направлениям фронта, где было больше всего боев, оказались - Покровское, Лиманское и Новопавловское.
В частности, на Покровском направлении враг попытался 32 раза потеснить украинские подразделения. Активность фиксировалась в районах населенных пунктов Луч, Никаноровка, Маяк, Новоэкономичное, Родинское, Миролюбовка, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Муравка, Дачное, Филиал и в направлении населенного пункта Покровск.
