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Бой за "дорогу жизни". Украинские защитники показали, как штурмуют позиции россиян

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Донецкая область, Вторник 25 апреля 2023 17:49
Бой за "дорогу жизни". Украинские защитники показали, как штурмуют позиции россиян Фото: украинские защитники показали, как штурмуют позиции россиян на "дороге жизни" (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские штурмовики показали бой за контроль над "дорогой жизни" в Бахмут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 3-й отдельной штурмовой бригады.

"Бой за последнюю дорогу. Задача - штурмовать врага и получить контроль над "дорогой жизни". Это единственный асфальтированный путь в Бахмут", - говорится в сообщении.

Как отмечают бойцы, условия штурма - сложный участок фронта. Враг блокирует связь, а бои проходят в мокрых земляных траншеях.

Напомним, ранее украинские пограничники показали, как выглядит так называемая "дорогая жизнь" в Бахмут.

Отметим, за прошедшие сутки, 24 апреля, ВСУ отбили 43 атаки россиян на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

Также ранее мы писали, что в субботу-воскресенье украинские защитники отбили три атаки россиян в Бахмуте и обезвредили 24 оккупанта.

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