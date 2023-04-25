Бой за "дорогу жизни". Украинские защитники показали, как штурмуют позиции россиян
Украинские штурмовики показали бой за контроль над "дорогой жизни" в Бахмут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 3-й отдельной штурмовой бригады.
"Бой за последнюю дорогу. Задача - штурмовать врага и получить контроль над "дорогой жизни". Это единственный асфальтированный путь в Бахмут", - говорится в сообщении.
Как отмечают бойцы, условия штурма - сложный участок фронта. Враг блокирует связь, а бои проходят в мокрых земляных траншеях.
Напомним, ранее украинские пограничники показали, как выглядит так называемая "дорогая жизнь" в Бахмут.
Отметим, за прошедшие сутки, 24 апреля, ВСУ отбили 43 атаки россиян на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.
Также ранее мы писали, что в субботу-воскресенье украинские защитники отбили три атаки россиян в Бахмуте и обезвредили 24 оккупанта.
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