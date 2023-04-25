Бой за "дорогу жизни". Украинские защитники показали, как штурмуют позиции россиян

Украинские штурмовики показали бой за контроль над "дорогой жизни" в Бахмут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 3-й отдельной штурмовой бригады.

"Бой за последнюю дорогу. Задача - штурмовать врага и получить контроль над "дорогой жизни". Это единственный асфальтированный путь в Бахмут", - говорится в сообщении.

Как отмечают бойцы, условия штурма - сложный участок фронта. Враг блокирует связь, а бои проходят в мокрых земляных траншеях.