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Украинские защитники показали, как выглядит "дорога жизни" в Бахмут (видео)

Новина українською →
Бахмут, Пятница 07 апреля 2023 13:33
Украинские защитники показали, как выглядит "дорога жизни" в Бахмут (видео) Фото: пограничники показали "дорогу жизни" в Бахмут (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские пограничники показали, как выглядит так называемая "дорога жизни" в Бахмут. Из-за грязи там застревают даже бронеавтомобили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу в Telegram.

На опубликованных кадрах заметно, что из-за весенней погоды дорога превратилась в сплошную грязь. Проехать в город-крепость может только спецтехника.

На видео один из бойцов отметил, что в грязи застряла даже бронированная машина канадского производителя Roshel. Вероятно, речь идет о бронемобиле Senator, который ранее получила Украина.

Однако украинские бойцы не сдаются, а на помощь приходит тяжелая бронированная техника.

Напомним, британская разведка отмечает, что, вероятно, российские оккупанты продвинулись в центр Бахмута.

В то же время в Генштабе ВСУ отмечают, что за минувшие сутки украинские защитники отбили более 40 атак врага на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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