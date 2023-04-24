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Пограничники устроили оккупантам "зажигательный уик-энд": враг понес значительные потери

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Бахмут, Понедельник 24 апреля 2023 18:00
Пограничники устроили оккупантам "зажигательный уик-энд": враг понес значительные потери Фото: пограничники устроили оккупантам "зажигательный уик-энд" в Бахмуте (facebook.com/easternforce)
Автор: Татьяна Степанова

В течение субботы-воскресенья украинские пограничники отбили три атаки россиян в Бахмуте и обезвредили 24 оккупанта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Пограничники в Бахмуте устроили оккупантам зажигательный уик-энд. Несмотря на сверхсложную ситуацию, украинские защитники продолжают на ближних дистанциях ликвидировать штурмовиков страны-агрессора", - говорится в сообщении.

В течение субботы-воскресения пограничники трижды вступали в бой с российскими захватчиками. Все попытки прорыва обороны бойцы Госпогранслужбы сдержали.

Огнем из стрелкового оружия и минометов было обезврежено по меньшей мере 24 оккупанта: 10 - ликвидированы, еще 14 - ранены.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что украинским военным удалось отбить четыре вражеские атаки в Бахмуте и уничтожить шесть российских оккупантов.

Также ранее мы писали, что пограничники отбили три атаки российских оккупантов в Донецкой области и обезвредили 25 захватчиков.

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