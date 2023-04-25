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Бій за "дорогу життя". Українські захисники показали, як штурмують позиції росіян

Новость на русском →
Донецька область, Вівторок 25 квітня 2023 17:49
Бій за "дорогу життя". Українські захисники показали, як штурмують позиції росіян Фото: українські захисники показали, як штурмують позиції росіян на "дорозі життя" (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські штурмовики показали бій за контроль над "дорогою життя" до Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram 3-ї окремої штурмової бригади.

"Бій за останню дорогу. Завдання - штурмувати ворога та здобути контроль над "дорогою життя". Це єдиний асфальтований шлях до Бахмута", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають бійці, умовами штурму є складна ділянка фронту. Ворог блокує зв’язок, а бої відбуваються у мокрих земляних траншеях.

Нагадаємо, раніше Українські прикордонники показали, як виглядає так звана "дорога життя" до Бахмута.

Зазначимо, минулої доби, 24 квітня, ЗСУ відбили 43 атаки росіян на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Також раніше ми писали, що протягом суботи-неділі українські захисники відбили три атаки росіян у Бахмуті та знешкодили 24 окупанти.

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