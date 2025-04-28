Битва технологий: дроны меняют стратегию и характер войны в Украине, - ISW

Война в Украине все больше похожа на битву беспилотников и существенно растягивает границы фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Сержант батальона беспилотных систем ВСУ, который действует в районе города Часов Яр отметил, что постоянные технологические изменения и адаптация на поле боя, все больше трансформируют боевые действия в войну "дальнего дистанционного боя" в противовес классическим схваткам пехоты и бронетехники.

По его словам, активное применение обеими сторонами беспилотников, расширило зоны боевого столкновения и огневого поражения на передовой. Если в 2024 году глубина "серых зон" составляла 500 метров - 2 километра, то сегодня, благодаря интенсивному использованию дронов, она иногда достигает 5-7 километров.

Сержант также отметил, что российские войска активно развивают свои беспилотные возможности и перенимают украинскую тактику перехвата вражеских дронов и дистанционного минирования. В то же время, ВСУ удачно используют технологическое преимущество для защиты ключевых участков фронта и минимизации нехватки личного состава и ресурсов.

Инновации и оперативные концепции

В составе украинской армии действует более 100 бригад, которые защищают более 2100 километров фронта внутри страны и вдоль границы с Россией. Значительную роль в сдерживании атак играют дроны, которые активно применяются вместе с традиционными вооружениями.

Кроме того, Украина быстро наращивает собственное производство беспилотников и закупку за рубежом. Это позволяет не только удерживать оборону, но и проводить системную кампанию дальних ударов по энергетическим и оборонным объектам в глубине врага, что ослабляет производственные и логистические возможности армии РФ.

Последние месяцы обе стороны все активнее применяют дроны на оптиковолокне для ударов по передовым позициям и FPV-дроны для перехвата крупных разведывательных аппаратов.

"ISW зафиксировал, что Украина и Россия чрезвычайно быстро разрабатывают и внедряют новые технологии и тактики. Вместо лет на адаптацию, обеим армиям хватает нескольких месяцев, и процесс постоянных экспериментов только ускоряется. Сегодня в Украине формируются инновации и оперативные концепции, которые будут определять вид и характер войны в будущем", - констатируют в Институте изучения войны.