РФ перебросила подразделения дронов из Курской области в Донецкую: где их сосредоточили

Россия перебросила подразделения беспилотников из Курской области в район Торецка Донецкой области. Сейчас эти подразделения действуют в направлении Константиновки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Аналитики со ссылкой на источник, связанный с украинской военной разведкой отмечают, что российские войска передислоцировали неопределенные подразделения дронов с Курского направления в район к юго-западу от Торецка вблизи Калинового.

По данным ISW, сейчас эти российские подразделения действуют в направлении города Константиновка.

Аналитики предполагают, что россияне весной и летом могут сосредоточиться на штурмах в направлении Константиновки.

"Это первый случай, когда ISW наблюдала сообщения о российских передислокациях из Курской области, и этот отчет согласуется с оценкой ISW о том, что российские силы могут отдать предпочтение наступательным операциям в направлении Константиновки весной и летом 2025 года", - говорится в отчете.



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