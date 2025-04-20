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РФ перебросила подразделения дронов из Курской области в Донецкую: где их сосредоточили

Торецк, Воскресенье 20 апреля 2025 14:00
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РФ перебросила подразделения дронов из Курской области в Донецкую: где их сосредоточили Фото: РФ перебросила подразделения дронов из Курской области на Донбасс (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Россия перебросила подразделения беспилотников из Курской области в район Торецка Донецкой области. Сейчас эти подразделения действуют в направлении Константиновки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Аналитики со ссылкой на источник, связанный с украинской военной разведкой отмечают, что российские войска передислоцировали неопределенные подразделения дронов с Курского направления в район к юго-западу от Торецка вблизи Калинового.

По данным ISW, сейчас эти российские подразделения действуют в направлении города Константиновка.

Аналитики предполагают, что россияне весной и летом могут сосредоточиться на штурмах в направлении Константиновки.

"Это первый случай, когда ISW наблюдала сообщения о российских передислокациях из Курской области, и этот отчет согласуется с оценкой ISW о том, что российские силы могут отдать предпочтение наступательным операциям в направлении Константиновки весной и летом 2025 года", - говорится в отчете.
РФ перебросила подразделения дронов из Курской области в Донецкую: где их сосредоточили
скриншот deepstatemap.live

Бои на востоке Украины

Стоит отметить, что город Константиновка находит в Краматорском районе Донецкой области. До полномасштабного вторжения россиян там проживали более 67 тысяч человек.

Линия фронта сейчас расположена примерно в 15 километрах от Константиновки. Город страдает от российских обстрелов. Константиновка расположена между двумя главными точками обороны в Донецкой области - это города Часов Яр и Торецк.

По данным Генштаба ВСУ, на фронте за минувшие сутки зафиксировали 127 боевых столкновений.

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