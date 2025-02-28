Одна судьба на двоих. История жертвенности братьев Ратушных, которые погибли за Украину

27 февраля во время выполнения боевого задания погиб оператор дрона Василий Ратушный - старший брат активиста Романа Ратушного, который отдал жизнь за Украину летом 2022 года.

Вслед за младшим братом

28-летний Василий Ратушный погиб от прямого попадания FPV дрона во время выполнения боевого задания. Сам он был пилотом БПЛА, защищал Украину от российских оккупантов с первых дней войны.

О гибели Василия Ратушного сообщили его родители - известная поэтесса и журналистка Светлана Поваляева и Тарас Ратушный, военнослужащий из 45 артиллерийской бригады ВСУ и активист "Збережи старий Київ".

Василий Ратушный (фото: facebook.com/svitlana.povalyaeva)

"Ночью на боевом выезде от прямого прилета FPV погиб пилот БПЛА "Птиц Мадьяра" Василий Ратушный. Мой старший сын, моя жизнь", - написала Светлана.

Она сообщила, что побратимы сына уцелели. Также она призвала сбрасывать пожертвования в фонд Leleka Foundation Ukraine - эта организация помогает боевым медикам спасать жизни военным еще с 2014 года.

Пост Светланы Поваляевой о гибели сына Василия (скриншот)

Отец Героя у себя в соцсетях процитировал сына и поделился его фото с войны. Свой пост резюмировал словами "Честь, сын".

Пост отца Тараса Ратушного о гибели сына Василия (скриншот)

История жизни и борьбы Василия и Романа Ратушных

Василий Ратушный родился 13 марта 1996 года. Был старше своего брата Романа всего на 1 год и три месяца. Василий мастерски играл на альт-саксофоне и фортепиано, строил собственный дом и мастерил мебель. Сам изготавливал ножи и создавал реплики оружия викингов.

Был таким же активистом, как и его брат, правда, менее медийным. Во время Революции Достоинства присоединился к протестам, затем воевал в зоне АТО/ООС.

В первый день войны 24 февраля 2022-го Василий организовал местную самооборону и пошел защищать столицу и окрестности. Осенью того же года воевал на Бахмутском направлении. Осенью 2023 года за защиту Родины его наградили почетным знаком отличия Главнокомандующего ВСУ "Золотым крестом".

"Василий Ратушный, викинг, старший мой сын, чьего позывного я до сих пор не знаю, "гасился" насмерть в горячих точках Майдана. Зимой 2015-го несовершеннолетним пошел воевать. В 2019-м не возобновил контракт, потому что больше всего хотел жить на своей земле и собственноручно построить на этой земле дом. 24 февраля 2022-го организовал местную самооборону и пошел защищать Киев и Киевскую область", - делилась воспоминаниями о сыне Светлана Поваляева.

Василий Ратушный (фото: Facebook/Taras Ratushnyy)

Василий Ратушный во время Революции Достоинства (фото: facebook.com/svitlana.povalyaeva)

"Когда Рома с Василием были еще маленькие, в какой-то момент мы с их отцом разошлись. И я очень переживала, чтобы они не выросли такими "маменькиными сыночками". Все-таки присутствие мужчины - очень важно. Уже взрослыми спросила, не хватало ли им чего-то в детстве в плане воспитания. Василий сказал, что единственное, чего ему немного не хватало - это дисциплины. Но ему нельзя было что-то навязать, это было невозможно", - делилась ранее Светлана.

Василий и Роман Ратушные (фото: facebook.com/svitlana.povalyaeva)

Младший брат Василия Роман в 24-летнем возрасте погиб под Изюмом. 8 июня 2022 года он попал в засаду. Роман был разведчиком 93 бригады "Холодный Яр".

"24 февраля 2024 года Роман обзвонил всю свою команду, которая уже фактически была готова к такому развитию событий. Главный вопрос, который их волновал, - где взять оружие. Как раз Роман был готов к этому, как никто из нас. Он просто понимал, что рано или поздно это произойдет, и имел уже такую подготовленную группу активистов, маленькую армию, которая уже прошла боевое слаживание, защищая Протасов Яр", - рассказал Тарас Ратушный.

Роман Ратушный (фото: facebook.com/svitlana.povalyaeva)

Роман был известным активистом - защищал от застройки Протасов Яр в столице. В память о нем Киевский городской совет переименовал Волгоградскую улицу, что вблизи Яра, на улицу Романа Ратушного.

Роман составил завещание, в котором просил в случае своей гибели на фронте часть боевых выплат направить на поддержку Дома-музея Тараса Шевченко, который расположен возле Майдана. Сейчас там есть экспозиция, посвященная Герою.

"Чем больше россиян мы убьем сейчас - тем меньше россиян придется убивать нашим детям. Эта война длится более трех сотен лет. Когда мы ее проигрываем, мы становимся пушечным мясом для россиян. Когда мы ее выигрываем - мы получаем время на отдых до следующей фазы этой войны", - говорил младший Ратушный о войне.

Романа похоронили на Байковом кладбище, о дате и времени захоронения Василия сообщат позже.

Светлана с сыновьями (facebook.com/svitlana.povalyaeva)