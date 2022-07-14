Врятували від забудови. У Києві створять ландшафтний заказник "Протасів Яр"
Київрада підтримала створення ландшафтного заказника "Протасів Яр" на честь вшанування пам'яті активіста Романа Ратушного, який боровся за збереження зеленої зони та недопущення забудови на території Яру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличко.
Зазначається, що за таке рішення проголосували 85 депутатів.
"Створення заказника - це вшанування пам'яті Романа Ратушного і свідчення того, що його справа і справа багатьох киян, які боролися за цю зелену зону, була не марною", - написав Кличко.
Він додав, що тепер Протасів Яр буде радувати не одне покоління киян.
Нагадаємо, у 2018 році Роман Ратушний очолив ініціативу "Захистимо Протасів Яр", а в 2019 році - створив однойменну громадську організацію. Він боровся за недопущення забудови Протасового Яру та збереження зеленої зони.
Активіст загинув 9 червня в бою під Ізюмом.