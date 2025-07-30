Битва за плейоф: когда сыграют "Шахтер", "Александрия" и "Полесье" в еврокубках

"Шахтер" - "Бешикташ": шанс на третий раунд Лиги Европы

Ответный матч квалификации Лиги Европы между "Шахтером" и "Бешикташем" состоится на Городском стадионе имени Генрика Реймана в Кракове (Польша). Начало встречи в 21:00 по киевскому времени.

В первом поединке, прошедшем 24 июля в Стамбуле, дончане уверенно победили со счетом 4:2. Дубль оформил Кевин, еще по голу забили Алиссон и Эгиналду.

Турки смогли ответить лишь двумя точными ударами, Абрагама с пенальти и Жоау Мариу в конце встречи.

Успех в первом матче улучшил статистику "горняков" в противостояниях с клубами из Турции, сейчас 9 побед, 1 ничья, без единого поражения. У "Бешикташа" 8 поражений в 13 матчах против украинских команд.

По оценкам букмекеров, фаворитом второго матча является Шахтер. Коэффициент на победу дончан составляет 2,08. Выход команды Арды Турана в следующий раунд оценивается как почти гарантированный - 1,04.

Если Шахтер проходит дальше, в третьем раунде квалификации Лиги Европы он встретится с победителем пары "Рейнджерс" (Шотландия) - "Панатинаикос" (Греция). А побежденный в этой дуэли попадет в квалификацию Лиги конференций.

"Александрия" - "Партизан": шанс на камбэк

Также в четверг, 31 июля, свой ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций проведет "Александрия".

После поражения 0:2 в номинально домашнем матче команда Кирилла Нестеренко попытается отыграться на выезде в Белграде.

Матч с Партизаном стартует в 21:00 по киевскому времени.

В первой встрече украинская команда имела преимущество во владении мячом (59% против 41%) и количестве ударов (20 против 13), но уступила из-за слабой реализации.

Букмекеры не верят в победу украинцев, поэтому шансы Александрии пройти дальше оцениваются коэффициентом 8,00, тогда как на Партизан - 1,05.

В случае выхода в третий раунд соперником Александрии станет победитель пары "Мидтьюлланд" (Дания) - "Гиберниан" (Шотландия).

"Санта-Колома" - "Полесье": житомиряне под угрозой вылета

Житомирское Полесье 31 июля также проведет ответный матч второго раунда квалификации Лиги конференций против андоррской Санта-Коломы.

Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени на стадионе "Estadi de la FAF" в Энкампе.

В первом матче украинский клуб неожиданно уступил со счетом 1:2. Несмотря на статус фаворита, "Полесье" не реализовало свои возможности и сейчас вынуждено отыгрываться на выезде.

В случае выхода в третий раунд соперником житомирян станет победитель пары "Пакш" (Венгрия) - "Марибор" (Словения).