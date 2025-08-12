Битва за плейоф: "Динамо" сыграет решающий матч против "Пафоса"

Во вторник, 12 августа, киевское "Динамо" проведет ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против кипрского "Пафоса".
Где и когда смотреть матч сообщает РБК-Украина.
Поединок проведут на стадионе "Лимасол Арена" в Лимассоле. Стартовый свисток 44-летнего итальянского арбитра Давиде Масси прозвучит в 20:00 по киевскому времени.
Помогать ему будут лайнсмены Филиппо Мели и Стефано Алассио, резервный судья - Маттео Марченаро. На матче будет работать VAR под руководством Марко Ди Белло.
Неделю назад в Люблине "Пафос" обыграл "Динамо" со счетом 1:0. Несмотря на поражение, игра была равной, и киевляне создали достаточно моментов, чтобы изменить результат.
Однако подопечные Александра Шовковского не сумели реализовать свои возможности, а решающий гол пропустили после ошибки на левом фланге обороны.
Одним из главных факторов станет жаркая погода на Кипре - прогноз обещает +35°C и высокую влажность.
В таких условиях сложно играть даже при наличии подготовки, а в поединке решающего значения это может стать дополнительным испытанием для обеих команд.
Из-за жары местный чемпионат еще не начался - для "Пафоса" это будет лишь четвертый официальный матч с конца мая.
"Динамо" подходит к игре с насыщенным графиком - это будет шестой матч команды за два турнира.
Перед выездом на Кипр Шовковский провел ротацию в игре против "Руха", выпустив второй состав. Несмотря на это, киевляне одержали разгромную победу 5:1, что придало уверенности перед матчем в Лиге чемпионов.
"Пафос" в новом сезоне еще не проигрывал, но во втором квалификационном раунде имел трудности с "Маккаби" Тель-Авив, сыграв 1:1 на выезде и победив дома 1:0.
Большую роль в игре киевлян может сыграть возвращение капитана Виталия Буяльского, который пропустил первый матч. Его взаимодействие с Владиславом Ванатом может стать ключом к взлому обороны киприотов.
Проблемной зоной для "Динамо" остается левый фланг атаки - в первой игре там вынужден был действовать Николай Шапаренко, а Владислав Кабаев даже в матче с "Рухом" выглядел неуверенно.
До этого сезона пути "Динамо" и "Пафоса" не пересекались. Единственная официальная встреча состоялась в первом матче квалификации, где минимальную победу праздновали киприоты.
В Украине поединок в прямом эфире покажет ОТТ-платформа "Киевстар ТВ" без дополнительной абонентской платы. Достаточно иметь активную подписку на любой платный пакет сервиса.
Также матч в прямом эфире покажет телеканал 2+2.
Букмекеры прогнозируют победу "Динамо" со счетом 3:1. Букмекеры оценивают шансы так: