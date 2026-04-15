Битва за память: почему киевляне "бунтуют" из-за фонтана на месте Ленина и что предлагают

15:36 15.04.2026 Ср
К обсуждению присоединился глава Института нацпамяти. Что говорит историк?
Василина Копытко
Киевляне за 3 дня зарегистрировали 4 петиции (фото: Валентин Мондриевский/Facebook)

Киевляне призывают местные власти провести опрос через приложение "Киев Цифровой" по поводу реконструкции зоны на пересечении Крещатика и бульвара Шевченко, поскольку многих возмутил проект установки там огромного фонтана.

Главное:

  • Суть конфликта: Киевляне выступили против установки фонтана на месте снесенного памятника Ленину, считая проект неуместным во время войны.
  • Альтернативные предложения: Вместо "воды" громада предлагает увековечить современных героев, в частности установить монумент "Призраку Киева", памятник кобзарям или меценатам.
  • Требования громады: Активисты призывают КГГА вынести вопрос на голосование в "Киев Цифровой", чтобы жители столицы самостоятельно выбрали символ для знакового места.

Что известно о проекте

На днях городской совет Киева представил проект обновления зоны на пересечении Крещатика и бульвара Шевченко, где до 2013 года стоял памятник Ленину.

Реконструкция предусматривает превращение этого участка в зону отдыха, в центре которой должны установить фонтан, высотой 4-5 этажей. Рядом обустроят удобные наземные переходы, чтобы убрать барьер в виде подземного перехода, а саму зону озеленят.

Визуализация проекта обновления столичного пространства (фото: Валентин Мондриевский/Facebook)

Реакция киевлян и критика обновления зоны

На проект обновления этой зоны отреагировало немало киевлян. Некоторые поддержали идею реконструкции этого участка, отмечая, что фонтан - это один из символов столицы. Кто-то в этом даже видит символизм - воды фонтана "смоют следы прошлого".

Однако многие граждане возмущаются из-за такой идеи и уже прозвали будущий фонтан "слезами Ленина".

Проект раскритиковал и глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов. По его словам, фонтан - это нейтральный символ, который не формирует патриотического сознания у молодых поколений.

Зато на этом месте, по его мнению, уместнее установить памятник Павлу Скоропадскому. Одноименная улица примыкает к Бессарабке.

"Как Председатель экспертной группы по дерусификации в Киеве - мне этот шаг непонятен, потому что не вписывается в стратегию наречений в Киеве, где, как я думал, мы были одним из флагманов в Украине. Как киевлянин в 5 поколении - считаю это решение странным: мой город имеет величественную историю. Как глава Украинского института национальной памяти - считаю это решение опасным", - написал историк Алферов.

Пост Александра Алферова относительно проекта реконструкции зоны (скриншот)

Призрак Киева, кобрази или фонтан: что просят киевляне установить на месте Ленина

Сейчас на сайте КГГА зарегистрировано уже 4 петиции по поводу проекта реконструкции участка, где когда-то стоял памятник Ленину. Пока каждая из них собрала менее сотни голосов из 6 тысяч необходимых.

Что предлагают киевляне:

  • петиция №14177 - Почтить подвиг Воздушных Сил и установить памятник "Призрак Киева". Это собирательный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации, которые в самые тяжелые первые дни полномасштабного вторжения защитили "сердце Украины" от вражеских самолетов и ракет.
  • петиция №14183 - Сооружение памятного знака "Украинскому кобзарству". По словам автора Елены Ивановской, Бессарабская площадь и прилегающий бульвар традиционно были центрами народных собраний. Именно здесь звучали кобзарские думы. Установка здесь памятного знака кобзарству - это акт возвращения "украденного" пространства его настоящим хозяевам.
  • петиция №14179 - Вместо фонтана - альтернативное оформление зоны. По словам автора Олега Домашевского, кварталы вокруг Бессарабской площади тесно связаны с именами выдающихся киевских меценатов прошлого, которые заслужили памятный знак в центре столицы: Бродских, Терещенко, Ханенков, Чикаленко, Галаганов, Симиренко и других.
  • петиция №14184 - Провести опрос в приложении "Киев Цифровом" по реконструкции бульвара Шевченко на углу с Крещатиком, поскольку никаких публичных обсуждений по проекту не было.

Другие петиции киевлян

Напомним, что недавно зарегистрировали петицию, чтобы в Киеве на Майдане Независимости создать Мемориал Героев Небесной сотни и возвести Стену Памяти павших защитников. По словам автора, это поможет почтить военных, поскольку места для флажков на Майдане уже не осталось.

Ранее мы писали о том, что киевляне просят завершить строительство станции метро "Львовские ворота". Она расположена между "Золотыми Воротами" и "Лукьяновской", и еще с середины 90-х годов остается недостроенной.

