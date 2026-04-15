Битва за память: почему киевляне "бунтуют" из-за фонтана на месте Ленина и что предлагают

Киевляне призывают местные власти провести опрос через приложение "Киев Цифровой" по поводу реконструкции зоны на пересечении Крещатика и бульвара Шевченко, поскольку многих возмутил проект установки там огромного фонтана.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на петиции на сайте КГГА.
Главное:
На днях городской совет Киева представил проект обновления зоны на пересечении Крещатика и бульвара Шевченко, где до 2013 года стоял памятник Ленину.
Реконструкция предусматривает превращение этого участка в зону отдыха, в центре которой должны установить фонтан, высотой 4-5 этажей. Рядом обустроят удобные наземные переходы, чтобы убрать барьер в виде подземного перехода, а саму зону озеленят.
На проект обновления этой зоны отреагировало немало киевлян. Некоторые поддержали идею реконструкции этого участка, отмечая, что фонтан - это один из символов столицы. Кто-то в этом даже видит символизм - воды фонтана "смоют следы прошлого".
Однако многие граждане возмущаются из-за такой идеи и уже прозвали будущий фонтан "слезами Ленина".
Проект раскритиковал и глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов. По его словам, фонтан - это нейтральный символ, который не формирует патриотического сознания у молодых поколений.
Зато на этом месте, по его мнению, уместнее установить памятник Павлу Скоропадскому. Одноименная улица примыкает к Бессарабке.
"Как Председатель экспертной группы по дерусификации в Киеве - мне этот шаг непонятен, потому что не вписывается в стратегию наречений в Киеве, где, как я думал, мы были одним из флагманов в Украине. Как киевлянин в 5 поколении - считаю это решение странным: мой город имеет величественную историю. Как глава Украинского института национальной памяти - считаю это решение опасным", - написал историк Алферов.
Сейчас на сайте КГГА зарегистрировано уже 4 петиции по поводу проекта реконструкции участка, где когда-то стоял памятник Ленину. Пока каждая из них собрала менее сотни голосов из 6 тысяч необходимых.
Что предлагают киевляне:
