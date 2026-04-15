Битва за память: почему киевляне "бунтуют" из-за фонтана на месте Ленина и что предлагают

Главное: Суть конфликта: Киевляне выступили против установки фонтана на месте снесенного памятника Ленину, считая проект неуместным во время войны.

Киевляне выступили против установки фонтана на месте снесенного памятника Ленину, считая проект неуместным во время войны. Альтернативные предложения: Вместо "воды" громада предлагает увековечить современных героев, в частности установить монумент "Призраку Киева", памятник кобзарям или меценатам.

Вместо "воды" громада предлагает увековечить современных героев, в частности установить монумент "Призраку Киева", памятник кобзарям или меценатам. Требования громады: Активисты призывают КГГА вынести вопрос на голосование в "Киев Цифровой", чтобы жители столицы самостоятельно выбрали символ для знакового места.

Что известно о проекте

На днях городской совет Киева представил проект обновления зоны на пересечении Крещатика и бульвара Шевченко, где до 2013 года стоял памятник Ленину.

Реконструкция предусматривает превращение этого участка в зону отдыха, в центре которой должны установить фонтан, высотой 4-5 этажей. Рядом обустроят удобные наземные переходы, чтобы убрать барьер в виде подземного перехода, а саму зону озеленят.

Визуализация проекта обновления столичного пространства (фото: Валентин Мондриевский/Facebook)

Реакция киевлян и критика обновления зоны

На проект обновления этой зоны отреагировало немало киевлян. Некоторые поддержали идею реконструкции этого участка, отмечая, что фонтан - это один из символов столицы. Кто-то в этом даже видит символизм - воды фонтана "смоют следы прошлого".

Однако многие граждане возмущаются из-за такой идеи и уже прозвали будущий фонтан "слезами Ленина".

Проект раскритиковал и глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов. По его словам, фонтан - это нейтральный символ, который не формирует патриотического сознания у молодых поколений.

Зато на этом месте, по его мнению, уместнее установить памятник Павлу Скоропадскому. Одноименная улица примыкает к Бессарабке.

"Как Председатель экспертной группы по дерусификации в Киеве - мне этот шаг непонятен, потому что не вписывается в стратегию наречений в Киеве, где, как я думал, мы были одним из флагманов в Украине. Как киевлянин в 5 поколении - считаю это решение странным: мой город имеет величественную историю. Как глава Украинского института национальной памяти - считаю это решение опасным", - написал историк Алферов.

Пост Александра Алферова относительно проекта реконструкции зоны (скриншот)

Призрак Киева, кобрази или фонтан: что просят киевляне установить на месте Ленина

Сейчас на сайте КГГА зарегистрировано уже 4 петиции по поводу проекта реконструкции участка, где когда-то стоял памятник Ленину. Пока каждая из них собрала менее сотни голосов из 6 тысяч необходимых.

Что предлагают киевляне: