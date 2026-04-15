Битва за пам'ять: чому кияни "бунтують" через фонтан на місці Леніна і що пропонують

Головне: Суть конфлікту: Кияни виступили проти встановлення фонтану на місці знесеного пам’ятника Леніну, вважаючи проєкт недоречним під час війни.

Кияни виступили проти встановлення фонтану на місці знесеного пам’ятника Леніну, вважаючи проєкт недоречним під час війни. Альтернативні пропозиції: Замість "води" громада пропонує увічнити сучасних героїв, зокрема встановити монумент "Привиду Києва", пам’ятник кобзарям або меценатам.

Замість "води" громада пропонує увічнити сучасних героїв, зокрема встановити монумент "Привиду Києва", пам’ятник кобзарям або меценатам. Вимоги громади: Активісти закликають КМДА винести питання на голосування у "Київ Цифровий", щоб мешканці столиці самостійно обрали символ для знакового місця.

Що відомо про проєкт

Днями міська рада Києва представила проєкт оновлення зони на перетині Хрещатика і бульвару Шевченка, де до 2013 року стояв пам'ятник Леніну.

Реконструкція передбачає перетворення цієї ділянки на зону відпочинку, у центрі якої мають встановити фонтан, заввишки 4-5 поверхів. Поряд облаштують зручні наземні переходи, щоб прибрати бар’єр у вигляді підземного переходу, а саму зону озеленять.

Візуалізація проєкту оновлення столичного простору (фото: Валентин Мондриївський/Facebook)

Реакція киян і критика оновлення зони

На проєкт оновлення цієї зони відреагувало чимало киян. Дехто підтримав ідею реконструкції цієї ділянки, наголошуючи, що фонтан - це один із символів столиці. Хтось у цьому навіть бачить символізм - води фонтану "змиють сліди минулого".

Однак чимало громадян обурюються через таку ідею і вже прозвали майбутній фонтан "сльозами Леніна".

Проєкт розкритикував і голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров. За його словами, фонтан - це нейтральний символ, який не формуває патріотичної свідомості у молодих поколінь.

Натомість на цьому місці, на його думку, доречніше встановити пам'ятник Павлу Скоропадському. Однойменна вулиця примикає до Бессарабки.

"Як Голова експертної групи з дерусифікації в Києві - мені цей крок незрозумілий, бо не вписується у стратегію наречень в Києві, де, як я думав, ми були одним із флагманів в Україні. Як киянин у 5 поколінні - вважаю це рішення дивним: моє місто має величну історію. Як голова Українського інституту національної пам’яті - вважаю це рішення небезпечним", - написав історик Алфьоров.

Пост Олександра Алфьорова щодо проєкту реконструкції зони (скриншот)

Привид Києва, кобразі чи фонтан: що просять кияни встановити на місці Леніна

Зараз на сайті КМДА зареєстровано уже 4 петиції щодо проєкту реконструкції ділянки, де колись стояв пам'ятник Леніну. Поки кожна з них зібрала менше сотні голосів із 6 тисяч необхідних.

Що пропонують кияни: