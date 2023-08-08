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Пригожин использует Беларусь как хаб для переброски "вагнеровцев" в страны Африки, - ЦНС

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Беларусь, Вторник 08 августа 2023 12:42
Пригожин использует Беларусь как хаб для переброски "вагнеровцев" в страны Африки, - ЦНС Фото: Пригожин использует Беларусь как хаб для переброски "вагнеровцев" в страны Африки (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Лагеря, развернутые на территории Беларуси, используются основателем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным для переподготовки своих наемников и переброски в страны Африки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По информации от подполья, очередной борт с наемниками ЧВК "Вагнера" на днях вылетел из Беларуси в Западную Африку, в район Нигера.

Отмечается, что процесс переподготовки "вагнеровцев" на базе лагерей в Беларуси продолжается.

"Таким образом ЧВК "Вагнера" выступает экспортером войны из Украины по всему миру", - подчеркнули в ЦНС.

Вагнеровцы в Беларуси

После неудачного мятежа основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в РФ часть его боевиков прибыла в Беларусь. Они располагаются в палаточном городке.

Сейчас там находится более 3,5 тысячи "вагнеровцев". 20 июля стало известно, что белорусские спецназовцы и наемники проведут совместные учения.

Украинские пограничники отмечают, что пока боевики в Беларуси не представляют угрозы для Украины, но не исключаются провокации.

Недавно премьер Польши заявил, что РФ и Беларусь направили в Сувальский коридор сотню боевиков "Вагнера". Эта территория соединяет Польшу с Литвой и другими балтийскими странами и отделяет Калининградскую область России от Беларуси.

Добавим также, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Литвы Гитанас Науседа считают, что находящиеся в Беларуси наемники ЧВК "Вагнера" могут осуществлять провокации на границе стран НАТО.

Альянс будет в свою очередь расценивать провокации "вагнеровцев" как действия, поддерживаемые Россией.

Кроме того, СБУ сегодня сообщила, что Россия хочет использовать ЧВК "Вагнера" для вовлечения Беларуси в полномасштабную войну против Украины. Для этого уже готовится теракт на Мозырьском НПЗ.

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