Переворот в Нигере. Страны Западной Африки пригрозили повстанцам применением силы

Страны-участники Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) договорились ввести войска в Нигер, если через неделю там не вернут власть президенту Мухаммеду Базуму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на коммюнике внеочередного саммита ЭКОВАС.

В саммите приняли участие президенты Бенина, Кот д'Ивуара, Гамбии, Ганы, Гвинеи-Бисау, Нигерии, Сенегала, Того, а также министры иностранных дел Кабо-Верде и Либерии и высокий представитель Сьерра-Леоне в Нигерии и ЭКОВАС. Кроме этого, присутствовал неназванный "представитель президента Базума".

Страны ввели против Нигера санкции посредством закрытия границ, отмены авиарейсов, прекращения финансовых операций и заморозки национальных активов. А если через неделю конституционный строй в стране не будет восстановлен, они готовы провести военную интервенцию.

Переворот в Нигере

26 июля в Нигере произошел госпереворот - военнослужащие президентской гвардии заблокировали доступ к резиденции президента Нигера Мохаммеда Базума и фактически взяли его в заложники.

Через два дня глава президентской гвардии Абдурахман Чиани назвал себя новым лидером Нигера. А 30 июля в Нигере напали на посольство Франции - президент страны Эммануэль Макрон решительно осудил такие действия и пообещал отреагировать на них.

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