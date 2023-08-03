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Госпереворот в Нигере. США частично эвакуируют посольство

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Четверг 03 августа 2023 06:19
Госпереворот в Нигере. США частично эвакуируют посольство Фото: США эвакуируют посольство из Нигера (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

США приказали эвакуировать часть сотрудников и их семей из своего посольства в Нигере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TheGuardian.

"Учитывая текущие события в Нигере и по большой осторожности, Государственный департамент предписывает временно покинуть необычный правительственный персонал США и соответствующих членов семей из посольства США в Ниамее", - заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

При этом он добавил, что миссия США в Нигере остается открытой, а высшее руководство останется в стране.

Переворот в Нигере

26 июля военнослужащие президентской гвардии Нигера фактически взяли в заложники президента Мохаммеда Базума, заблокировав доступ к его резиденции. Позже они заявили, что свергли правительство президента Мохаммеда Базума, закрыли границы и ввели комендантский час.

Через два дня глава президентской гвардии Абдурахман Чиани назвал себя новым лидером Нигера. Он был связан с попыткой государственного переворота против бывшего президента в 2015 году.

31 июля страны Западной Африки заявили, что планируют военную интервенцию в случае, если через неделю Базума не уволят и не восстановят в должности. Однако повстанцы отказались выполнять эти условия.

О перевороте в Нигере и о том, как он может повлиять на ситуацию в регионе, - читайте в материале РБК-Украина.

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