За военным переворотом в Нигере стоит Россия, - Подоляк

За военным переворотом в Нигере стоит Россия. Страна-террорист имеет глобальный сценарий провокации для подрыва порядка безопасности в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

"Уже совершенно очевидно, что за так называемым "военным переворотом" в Нигере стоит Россия. Стандартная российская тактика: отвлечься, воспользоваться моментом и расширить конфликт", - написал Подоляк.

По его мнению, поддержка, высказанная мятежникам представителями пророссийских Мали и Буркина-Фасо (где активную роль играет ЧВК "Вагнера"), лишь добавляет уверенности в том, что "Россия имеет глобальный сценарий провокации нестабильностей для подрыва порядка безопасности в мире".

"Время сделать верный вывод: только устранение клана Путина и отправление России на политическое перерождение гарантирует миру неприкосновенность правил и стабильность", - подчеркнул советник главы ОП.

Переворот в Нигере

26 июля военнослужащие президентской гвардии заблокировали доступ в резиденцию президента Нигера Мохаммеда Базума. СМИ сообщали о попытке госпереворота.

Солдаты предостерегли от любого иностранного вмешательства, добавив, что они будут уважать жизнь и здоровье Базума. Ряд стран мира сразу же осудили переворот в Нигере, в том числе и Украина.

Позже в Нигере военные объявили, что свергли правительство президента Мохамеда Базума, закрыли границы и ввели комендантский час.

В пятницу, 28 июля, глава президентской гвардии Абдурахман Чиани назвал себя новым лидером Нигера. Он был связан с попыткой государственного переворота против экс-президента в 2015 году.

Гвинея стала первой страной, выступившей в поддержку повстанцев, захвативших власть в Нигере. Власти Буркина-Фасо и Мали, в свою очередь, заявили о готовности воевать на стороне повстанцев Нигера.

О перевороте в Нигере и о том, как он может повлиять на ситуацию в регионе, - читайте в материале РБК-Украина.