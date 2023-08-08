Переворот в Нигере: хунта отказала США во встрече с пленным президентом

Лидеры военной хунты в Нигере отказали исполняющей обязанности заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд встреча со свергнутым президентом страны Мохаммедом Базумом, находящимся под "домашним арестом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TheGuardian.

В столице Нигера Ниамей состоялась двухчасовая встреча Нуланда с командирами повстанцев. Во время нее заместительнице госсекретаря отказали во встрече с самопровозглашенным новым лидером Нигера, генералом Абдурахаманом Чиани, или с задержанным избранным президентом Мохаммедом Базумом.

"Эти разговоры были чрезвычайно откровенными и порой достаточно трудными", - отметила она.

Нуланд назвала восставших офицеров "невосприимчивыми к США" и призвала вернуть в страну конституционный лад. Она добавила, что Штаты предлагали свою помощь в случае, если повстанцы вернут власть действующему президенту, однако те "не приняли предложение".

"Я надеюсь, что они будут оставлять открытыми двери для дипломатии. Мы сделали такое предложение. Увидим", - сказала Нуланд.

Эта встреча прошла на фоне подготовки блока западноафриканских стран Ecowas к встрече в четверг, на которой будет принято решение о возможной военной интервенции в Нигер.

Переворот в Нигере

26 июля военнослужащие Нигера фактически взяли в заложники Мохаммеда Базума, заблокировав доступ к его резиденции, и заявили о свержении правительства. После этого в стране закрыли границы и ввели комендантский час. Глава президентской гвардии Абдурахман Чиани назвал себя новым лидером Нигера

31 июля страны Западной Африки заявили, что планируют военную операцию, если через неделю Базума не уволят и не восстановят в должности. Однако повстанцы отказались выполнять эти условия, после чего закрыли воздушное пространство над страной.

О перевороте в Нигере и о том, как он может повлиять на ситуацию в регионе, - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.