ua en ru
Вт, 10 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Битва за Мирноград: Силы обороны контролируют север города, в центре стрелковые бои

Вторник 10 февраля 2026 01:33
UA EN RU
Битва за Мирноград: Силы обороны контролируют север города, в центре стрелковые бои Фото: Силы обороны уничтожают боевую техники противника (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Север города Мирноград Донецкой области находится под контролем Сил обороны Украины. В то же время враг усиливает давление, а украинские военные делают все, чтобы не допустить дальнейшего продвижения россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Группировки войск "Восток".

Читайте также: "Кил-зона - 15-20 км вглубь": Сырский назвал длину линии активных боевых действий

В отчете военных о ситуации по состоянию на 18:00 9 февраля было указано следующее:

"В Мирнограде украинские подразделения контролируют северную часть города. Противник усиливает давление на северную часть города, в центре Мирнограда продолжаются стрелковые бои с врагом", - говорилось в сообщении.

Также там добавили, что Силы обороны проводят поисковые-ударные действия, чтобы не допустить дальнейшего продвижения оккупантов.

В частности, украинские военные уничтожают боевую технику, которую россияне пытаются использовать для поддержки своих штурмовых действий.

Ситуация на фронте

Напомним, несколько дней назад в Десантно-штурмовых силах ВСУ также сообщили, что ситуация в Мирнограде под Покровском существенно осложнилась. Враг усилил штурмы и начал заводить в центр города тяжелую технику, в частности, артиллерию.

"За последнюю неделю оперативная обстановка в Мирнограде существенно осложнилась. Основные усилия по сдерживанию дальнейшего продвижения противника Силы обороны сосредотачивают на северных окраинах Мирнограда, где продолжаются активные боевые действия", - говорилось в сообщении.

Кроме того, чуть ранее, в середине января, в Группировке войск "Восток" заявили, что логистика в Мирнограде затруднена. Поэтому для усиления возможностей снабжения украинских войск были приняты меры по расширению логистических коридоров к Мирнограду.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Война в Украине
Новости
Европарламент рассмотрит кредит для Украины на 90 млрд евро: хватит ли голосов
Европарламент рассмотрит кредит для Украины на 90 млрд евро: хватит ли голосов
Аналитика
Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ