Війна в Україні

Битва за Мирноград: Сили оборони контролюють північ міста, в центрі стрілецькі бої

Вівторок 10 лютого 2026 01:33
Битва за Мирноград: Сили оборони контролюють північ міста, в центрі стрілецькі бої Фото: Сили оборони знищують бойову техніки противника (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Північ міста Мирноград Донецької області перебуває під контролем Сил оборони України. Водночас ворог посилює тиск, а українські військові роблять усе, аби не допустити подальшого просування росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Угрупування військ "Схід".

Читайте також: "Кіл-зона - 15-20 км вглиб": Сирський назвав довжину лінії активних бойових дій

У звіті військових щодо ситуації станом на 18:00 9 лютого було вказано наступне:

"У Мирнограді українські підрозділи контролюють північну частину міста. Противник посилює тиск на північну частину міста, у центрі Мирнограда тривають стрілецькі бої з ворогом", - йшлося у повідомленні.

Також там додали, що Сили оборони проводять пошукові-ударні дії, щоб не допустити подальшого просування окупантів.

Зокрема, українські військові знищують бойову техніку, яку росіяни намагаються використати для підтримки своїх штурмових дій.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, кілька днів тому в Десантно-штурмових силах ЗСУ також повідомили, що ситуація в Мирнограді під Покровськом істотно ускладнилася. Ворог посилив штурми і почав заводити в центр міста важку техніку, зокрема, артилерію.

"За останній тиждень оперативна обстановка в Мирнограді істотно ускладнилася. Основні зусилля щодо стримування подальшого просування противника Сили оборони зосереджують на північних околицях Мирнограда, де тривають активні бойові дії", - йшлося в повідомленні.

Крім того, трохи раніше, в середині січня, в Угрупованні військ "Схід" заявили, що логістика в Мирнограді ускладнена. Тому для посилення можливостей постачання українських військ були вжиті заходи щодо розширення логістичних коридорів до Мирнограда.

Донецька область Війна в Україні
