Битва за Мирноград: Сили оборони контролюють північ міста, в центрі стрілецькі бої

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Угрупування військ "Схід".

Також там додали, що Сили оборони проводять пошукові-ударні дії, щоб не допустити подальшого просування окупантів.

"У Мирнограді українські підрозділи контролюють північну частину міста. Противник посилює тиск на північну частину міста, у центрі Мирнограда тривають стрілецькі бої з ворогом", - йшлося у повідомленні.

У звіті військових щодо ситуації станом на 18:00 9 лютого було вказано наступне:

Ситуація на фронті

Нагадаємо, кілька днів тому в Десантно-штурмових силах ЗСУ також повідомили, що ситуація в Мирнограді під Покровськом істотно ускладнилася. Ворог посилив штурми і почав заводити в центр міста важку техніку, зокрема, артилерію.

"За останній тиждень оперативна обстановка в Мирнограді істотно ускладнилася. Основні зусилля щодо стримування подальшого просування противника Сили оборони зосереджують на північних околицях Мирнограда, де тривають активні бойові дії", - йшлося в повідомленні.

Крім того, трохи раніше, в середині січня, в Угрупованні військ "Схід" заявили, що логістика в Мирнограді ускладнена. Тому для посилення можливостей постачання українських військ були вжиті заходи щодо розширення логістичних коридорів до Мирнограда.