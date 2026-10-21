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Без GPS и связи: на Луне впервые запустят мощный суперкомпьютер

19:12 21.10.2026 Ср
3 мин
aimg Ольга Завада
Без GPS и связи: на Луне впервые запустят мощный суперкомпьютер Yа Луне впервые протестуют мощный ИИ (коллаж: РБК-Украина)
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На Луне впервые опробуют мощную вычислительную систему для работы с ИИ и графическими процессорами. Ее доставит беспилотный луноход FLIP в рамках миссии Griffin-1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Space.

Американская компания Astrolab готовит к запуску на южный полюс Луны беспилотный луноход FLIP. На его борту будет размещен специальный суперкомпьютер Spaceborne Computer-4 от компании Hewlett Packard Enterprise (HPE).

Как устроен космический суперкомпьютер?

Обычные компьютеры не способны работать в космосе, поэтому модуль HPE создали по особой технологии.

Он легкий, сплошной, не имеет вентиляторов (поскольку в космосе нет воздуха для обдува) и защищен прочным алюминиевым корпусом, хорошо отводящим тепло.

Внутри установлен энергоэффективный процессор, мощная видеокарта для работы с ИИ и надежные накопители от компании KIOXIA. Будет питаться система от солнечных батарей и аккумуляторов лунохода.

Главная задача техники - доказать, что она способна работать в сверхсложных условиях.

Без GPS и связи: на Луне впервые запустят мощный суперкомпьютер
На Луне опробуют первую ИИ-навигацию (фото: Chelsea Gohd)

Ровер и компьютер рассчитаны на круглогодичное пребывание на Луне. Это означает, что им придется пережить несколько лунных ночей, каждая из которых длится более 150 часов в полной темноте и без солнечного тепла.

Если эксперимент удастся, суперкомпьютер будет выполнять следующие задачи:

  • будет создавать точные карты поверхности в реальном времени с помощью камер;
  • самостоятельно будет анализировать рельеф и планировать маршрут;
  • будет проверять, как ИИ-программы могут стабильно работать на других космических телах.

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Опыт Марса для ориентировки на Луне

На Луне нет спутников GPS, поэтому роверам сложно понять, где именно они находятся.

Чтобы решить эту проблему, на луноходе установят "умную" навигационную программу, которую раньше успешно использовали на Марсе специалисты Лаборатории реактивного движения NASA (JPL).

Как это работает: искусственный интеллект будет сравнивать снимки с камер лунохода с фотографиями, которые уже есть в его памяти. Находя знакомые холмы или камни, алгоритм сможет точно определять координаты ровера и прокладывать безопасный путь в обход глубоких кратеров.

Без GPS и связи: на Луне впервые запустят мощный суперкомпьютер
Суперкомпьютер с ИИ отправляют на южный полюс Луны (фото: Chelsea Gohd)

Детали миссии Griffin-1

Доставку техники на Луну произведет посадочный аппарат Griffin от компании Astrobotic в рамках специальной программы NASA по привлечению частных компаний.

Кроме лунохода FLIP с суперкомпьютером, на Луну отправляют:

  • CubeRover - маленький исследовательский ровер;
  • LandCam-X - оптическую систему для точной посадки;
  • Nanofiche GLPH - сверхкомпактную капсулу с цифровой библиотекой истории человечества.

Результаты космической миссии помогут подготовить основу для будущих высадок астронавтов по Artemis и создания постоянных научных баз на Луне.

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