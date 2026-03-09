Битва за Купянск: как полк "Скала" освободил город от оккупантов (видео)

Полк специального назначения "Скала" провел масштабную штурмовую операцию в Купянске Харьковской области. Как результат - город был очищен от российских захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу 425 ОШП.

Главное: Путь "Скалы" : 425-й отдельный штурмовой полк начинал борьбу как добровольческая мобильно-огневая группа.

: 425-й отдельный штурмовой полк начинал борьбу как добровольческая мобильно-огневая группа. Крах врага в "Юбилейном" : чтобы ликвидировать оккупантов в подвале одной из многоэтажек Купянска, штурмовики взорвали и обрушили на них первый этаж.

: чтобы ликвидировать оккупантов в подвале одной из многоэтажек Купянска, штурмовики взорвали и обрушили на них первый этаж. Ключевые объекты : силы обороны выбили врага из машиностроительного завода, колледжа и центра города (в некоторых локациях россияне прятались месяцами).

: силы обороны выбили врага из машиностроительного завода, колледжа и центра города (в некоторых локациях россияне прятались месяцами). Пленные : среди захваченных - кадровые военные РФ и наемники из Кубы.

: среди захваченных - кадровые военные РФ и наемники из Кубы. Трофеи : добыты современные автоматы АК-12 и профессиональная оптика, которые теперь служат ВСУ.

: добыты современные автоматы АК-12 и профессиональная оптика, которые теперь служат ВСУ. Финальный рубеж: опорный пункт в районной больнице уничтожен артиллерией и авиаударами, что позволило полностью освободить город.

Результаты операции в Купянске и трофеи

Во время операции в Купянске наши защитники взяли в плен десятки оккупантов, среди которых не только кадровые военные и мобилизованные, но и иностранные наемники (в частности граждане Кубы).

"Полученные данные с телефонов пленных помогли выявить новые группы врага, которые пытались зайти в город", - поделились с украинцами.

Отмечается, что среди трофеев штурмовиков:

современное российское оружие (АК-12);

профессиональная оптика;

тепловизоры и средства ночного видения.

Теперь все это будет работать "против бывших владельцев".

Переломный момент в массиве "Юбилейный"

Гражданам рассказали, что во время штурмовой операции, "ситуация обострилась, когда вражеским диверсионным группам удалось зайти вглубь позиций Сил обороны и занять несколько многоэтажек в жилом массиве "Юбилейный".

Это поставило под угрозу ключевой логистический маршрут города, поэтому бойцы "Скалы" получили задание по уничтожению врага.

"Штурм проходил за каждое здание. В одном из случаев, из-за невозможности зачистить подвал 18-го дома традиционными методами, было принято решение взорвать первый этаж, обвалив подъезд на головы оккупантов. Те, кто выжил под завалами, попали в плен", - рассказали в ОШП.

Зачистка промзоны и центра

Отмечается, что после "Юбилейного" штурмовые группы продвинулись к частному сектору и промышленным объектам.

Были зачищены, в частности:

машиностроительный завод;

автотранспортный колледж;

центральная часть города;

район автостанции;

дома на проспекте Конституции и улице Защитников Купянска.

Уточняется, что в подвалах колледжа украинские воины выбили бойцов 16-й бригады спецназначения РФ.

"Россияне признают: они месяцами прятались в подвалах под постоянными ударами украинских дронов ("птичек") и артиллерии, пока штурмовые группы не зажали их в кольцо", - добавили в пресс-службе ОШП.

Последний рубеж врага в городе

"Основным опорным пунктом и настоящей "крепостью" для оккупантов стал комплекс зданий Центральной районной больницы (ЦРБ)", - сообщили украинцам.

Отмечается, что хотя враг держался за эти позиции до последнего, украинские силы методично "разбирали" корпуса больницы с помощью авиаударов и артиллерии.

"Мы оказались просто немножечко умнее и взяли на характере. На духе "Скалы" мы выехали", - поделились впечатлениями участники штурма.

Что стоит знать про полк "Скала"

425-й отдельный штурмовой полк "Скала" - это формирование войск в составе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Он начал свой путь как добровольческая мобильно-огневая группа, которая уничтожала технику и живую силу врага с первых дней вторжения.

Особенно спецподразделение отличилось в боях за Изюм, Соледар, Бахмут, Авдеевку, Угледар, Нью-Йорк и Шевченко.

Также полк специального назначения "Скала" провел масштабную штурмовую операцию в Купянске, в результате которой город был очищен от российских захватчиков.

Операция, которая длилась неделями, отличилась чрезвычайной сложностью боев в городской застройке и профессионализмом украинских штурмовиков.

"Сейчас полк "Скала" продолжает выполнять задачи, демонстрируя, что мотивация и подготовка украинского солдата являются решающими факторами в освобождении родной земли", - подчеркнули в пресс-службе 425 ОШП.