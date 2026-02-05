ua en ru
Чт, 05 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Биткоин упал на 20%: Reuters дал прогноз о будущем курсе криптовалюты

Четверг 05 февраля 2026 13:36
UA EN RU
Биткоин упал на 20%: Reuters дал прогноз о будущем курсе криптовалюты Фото: биткоин упал на 20% с начала года (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

С начала года биткоин подешевел на 20%, и в дальнейшем курс цифровой валюты, вероятно, будет постепенно снижаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: От госрезервов до базовых платежей: тренды на рынке криптовалют в 2026 году

По данным агентства, в сегодня, 5 февраля, биткоин стоит около 70 000 долларов. В начале европейских торгов биткоин упал на 2%, после предыдущего падения на 3,5% во время азиатской сессии до 70 052,38 долларов, что является самым низким уровнем с ноября 2024 года.

Между тем курс эфира снизился на 0,7%, до 2 111,34 долларов. Падение ниже 2 тысяч долларов станет первым случаем, когда вторая по величине криптовалюта в мире преодолела этот уровень с мая прошлого года.

Последний резкий обвал криптовалют был спровоцирован, по словам аналитиков, выдвижением кандидатуры Кевина Уорша на должность следующего председателя Федеральной резервной системы США из-за ожиданий, что он может сократить баланс ФРС.

Биткоин с начала недели подешевел уже более чем на 7%, доведя свое падение с начала года до почти 20%, тогда как эфир в этом году упал почти на 30%.

"Рынок боится ястребов. Меньший баланс не обеспечит никакого попутного ветра для криптовалюты", - заявил Мануэль Вильегас Франчески из исследовательской группы Julius Baer

В аналитической записке Deutsche Bank подчеркнули, что падение криптовалют главным образом обусловлено массовым выводом средств из институциональных ETF. С момента спада в октябре 2025 года из этих фондов ежемесячно утекают миллиарды долларов.

Только в США спотовые биткоины подверглись оттоку более 3 млрд долларов в январе после оттока около 2 млрд долларов в декабре и 7 млрд долларов в ноябре соответственно.

"По нашему мнению, эта стабильная продажа сигнализирует о том, что традиционные инвесторы теряют интерес, а общий пессимизм относительно криптовалют растет", - добавили в Deutsche Bank.

Напомним, ранее сообщалось, что биткоин упал до самой низкой отметки с момента переизбрания президента США Дональда Трампа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Биткоин Курс биткоина Криптоиндустрия
Новости
Более 1000 домов в Киеве остаются без отопления уже третий день
Более 1000 домов в Киеве остаются без отопления уже третий день
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ