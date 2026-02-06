ua en ru
Пт, 06 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Биткоин обновил 16-месячный минимум: почему криптовалюта стремительно дешевеет

Пятница 06 февраля 2026 08:45
UA EN RU
Биткоин обновил 16-месячный минимум: почему криптовалюта стремительно дешевеет Фото: курс биткоина снижается с начала года (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сегодня, 6 февраля, курс биткоина достиг 16-месячного минимума и опустился до 60 тысяч долларов, хотя в конце торгов его позиции несколько восстановились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: От госрезервов до базовых платежей: тренды на рынке криптовалют в 2026 году

Крупнейшая в мире криптовалюта в конце торгов выросла на 1,64% до 64 153,24 долларов, хотя в течение сессии она достигла минимума в 60 008,52 долларов. Это самый низкий показатель с октября 2024 года.

Эфир в конце торгов вырос на 2,4% до 1891,27 долларов, в течение торгов падая до 10-месячного минимума в 1751,94 долларов.

Данные CoinGecko показали, что мировой криптовалютный рынок потерял около 2 трлн долларов в стоимости с момента достижения пика в 4,379 трлн долларов в начале октября, при этом более триллиона долларов было потеряно только за последний месяц.

Таким образом, биткоин упал за неделю на 16%, доведя свое падение с начала года до 27%. Эфир просел на 17% за неделю, а его потери с начала года достигли 36%.

Курс криптовалют испытал существенное влияние последних продаж драгоценных металлов и акций. Золото и серебро, например, стали более волатильными в результате покупки с использованием кредитного плеча и спекулятивных потоков.

Судьба биткойна некоторое время была связана с более широким технологическим сектором. Цена имела тенденцию к росту, особенно на фоне энтузиазма инвесторов в отношении искусственного интеллекта.

"Возвращение биткойна до 60 тысяч долларов - это не смерть криптовалюты, это счет, который должен быть оплачен казначейскими облигациями и фондами, которые рассматривали биткойн как односторонний актив без реального контроля рисков", - заявил Джошуа Чу, сопредседатель Гонконгской ассоциации Web3.

По его словам, криптовалюты переживают трудности в последние месяцы после рекордного краха в октябре прошлого года. Именно это привело к охлаждению настроений инвесторов в отношении цифровых активов.

Ранее сообщалось, что с начала года биткоин подешевел на 20%, и в дальнейшем курс цифровой валюты, вероятно, будет постепенно снижаться.

Читайте РБК-Украина в Google News
Биткоин Криптоиндустрия
Новости
США могут усилить санкции против РФ: Бессент назвал ключевое условие
США могут усилить санкции против РФ: Бессент назвал ключевое условие
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ