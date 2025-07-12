Трамп анонсировал 30% пошлины против ЕС и Мексики: когда вступят в силу
Президент США Дональд Трамп заявил, что в отношении Евросоюза и Мексики ввел 30% пошлины на импорт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Truth Social.
По словам президента США, начиная с 1 августа товары, которые импортируются из ЕС и Мексики в Америку - будут облагаться 30% пошлиной.
В частности, в письме к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен он написал следующее:
"Наши отношения, к сожалению, были далеки от взаимности. Начиная с 1 августа 2025 года, мы вводим тариф в размере 30% на продукцию ЕС, которая поступает в Соединенные Штаты", - сказано в публикации.
Отметим, что Евросоюз надеялся достичь торговой сделки с США.
Тарифы Трампа
Напомним, вчера агентство Bloomberg писало, что торговая сделка между США и ЕС на грани срыва. В частности, из-за тарифов на аграрную продукцию и автомобили. По данным издания, переговоры продолжались, но из результат оставался непредсказуемым.
Ранее на этой неделе Трамп объявил о введении новых тарифов для ряда стран, включая Японию, Южную Корею, Канаду и Бразилию. Кроме того, он объявил о 50% тарифе на медь.
Более того, тарифы Трампа коснулись даже соседней с Украиной Молдовы. По словам президента США, а крика продолжит торговое сотрудничество со страной, но намерена сократить "длительный и устойчивый дефицит торговли".
"С 1 августа 2025 года мы будем взимать с Молдовы пошлину в размере только 25% на все молдавские товары, ввозимые в Соединенные Штаты, отдельно от всех секторальных пошлин", - говорилось в его письме.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.