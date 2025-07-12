Трамп анонсировал 30% пошлины против ЕС и Мексики: когда вступят в силу

Президент США Дональд Трамп заявил, что в отношении Евросоюза и Мексики ввел 30% пошлины на импорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Truth Social.

По словам президента США, начиная с 1 августа товары, которые импортируются из ЕС и Мексики в Америку - будут облагаться 30% пошлиной. В частности, в письме к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен он написал следующее: "Наши отношения, к сожалению, были далеки от взаимности. Начиная с 1 августа 2025 года, мы вводим тариф в размере 30% на продукцию ЕС, которая поступает в Соединенные Штаты", - сказано в публикации. Фото: письма Трампа к ЕС и Мексике (truthsocial.com/@realDonaldTrump) Отметим, что Евросоюз надеялся достичь торговой сделки с США.