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Біткойн оновив історичний максимум

Новость на русском → Понеділок 08 лютого 2021 15:31
Біткойн оновив історичний максимум від: біткойн (cryptoparrot.com)
Автор: Олександр Білоус

Біткойн підскочив більш ніж на 10% у понеділок, 8 лютого, до рекордного рівня. Це сталося після того, як Tesla заявила, що минулого місяця інвестувала 1,5 млрд доларів в найпопулярнішу у світі криптовалюту.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Новина змусила біткойн злетіти до 43 625 доларів станом на 15:00 за київським часом. Виробник електромобілів оголосив про інвестиції через десять днів після того, як його генеральний директор Ілон Маск додав тег #bitcoin на своїй сторінці профілю в Twitter, що призвело до зростання біткойна в цей день.

Біткойн виріс майже на 50% цього року після зростання більш ніж на 300% у 2020 році.

Нагадаємо, біткойн досяг рекордного максимуму 41 962 доларів 8 січня, після чого вартість знижувалася.

Сама популярна у світі криптовалюта опустилася до рівня 31 977 доларів до 21 січня.

Вартість біткойна протягом 2020 року зросла приблизно в три рази. Morgan Stanley пов'язував ціновий ривок з великими вливаннями Федеральної резервної системи США та інших центробанків в економіку. На ціну криптовалюти впливають і новини про майбутні успіхи у подоланні пандемії коронавірусу з допомогою вакцин.

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