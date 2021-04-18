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Биткоин резко обвалился из-за санкций США против России

Новина українською → США, Воскресенье 18 апреля 2021 14:15
Биткоин резко обвалился из-за санкций США против России Фото: курс биткоина резко обвалился (freepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Криптовалюта Bitcoin резко обвалилась после того, как обновила исторический максимум. Это произошло после того, как США ввели санкции против 28 криптовалютных Bitcoin-адресов за причастность к российскому вмешательству в выборы-2020.

Об этом пишут агентства Nasdaq и Coindesk.

Сегодня курс криптовалюты Bitcoin обвалился до 52 тысяч долларов с отметки около 60 тысяч долларов за один Bitcoin. Обвал произошел всего за 15 минут во время азиатской сессии торгов. Таким образом Bitcoin достиг своего трехнедельного минимума.

Накануне обвала курса администрация президента США ввела санкции против криптовалютных адресов пакистанской фирмы Second Eye Solution, которая связана с Россией и причастна к вмешательству в американские выборы.

Эта фирма, по информации США, помогала обходить санкции и проколы проверки на отмывание денег, а также подделывала документы для использования в соцсетях. В Вашингтоне считают, что именно эти документы использовала российская "фабрика троллей" для вмешательства в выборы президента США 2020 года.

Напомним, на этой неделе криптовалюта Bitcoin достигла исторического максимума. Стоимость одного биткоина выросла до свыше 64 тысяч долларов. Рост капитализации за сутки составил почти 74 млрд долларов.

Также РБК-Украина рассказывало, что американский изобретатель Илон Маск первоапрельской шуткой на 20% поднял стоимость криптовалюты Dogecoin.

Кроме того, в конце января Маск тегом #bitcoin на своей странице в Twitter повлек рост биткоина в этот день.

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