Биткоин резко обвалился из-за санкций США против России

Криптовалюта Bitcoin резко обвалилась после того, как обновила исторический максимум. Это произошло после того, как США ввели санкции против 28 криптовалютных Bitcoin-адресов за причастность к российскому вмешательству в выборы-2020.

Сегодня курс криптовалюты Bitcoin обвалился до 52 тысяч долларов с отметки около 60 тысяч долларов за один Bitcoin. Обвал произошел всего за 15 минут во время азиатской сессии торгов. Таким образом Bitcoin достиг своего трехнедельного минимума.

Накануне обвала курса администрация президента США ввела санкции против криптовалютных адресов пакистанской фирмы Second Eye Solution, которая связана с Россией и причастна к вмешательству в американские выборы.

Эта фирма, по информации США, помогала обходить санкции и проколы проверки на отмывание денег, а также подделывала документы для использования в соцсетях. В Вашингтоне считают, что именно эти документы использовала российская "фабрика троллей" для вмешательства в выборы президента США 2020 года.