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Маск першоквітневим твітом підняв вартість кріптовалюти Dogecoin на 20%

Новость на русском → Четвер 01 квітня 2021 15:01
Маск першоквітневим твітом підняв вартість кріптовалюти Dogecoin на 20% Фото: Ілон Мак відправив вартість кріптовалюти на Місяць (tesla.com)
Автор: Олександр Білоус

Засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск 1 квітня повідомив, що має намір відправити Dogecoin на Місяць. Криптовалюта повинна відправитися в космічний політ в буквальному сенсі.

Про це Маск написав Twitter.

За його словами, "справжній Dogecoin буде відправлений на справжню Місяць".

Після публікації Маска вартість криптовалюти на біржі Binance протягом півгодини зросла на 20% до 0,062 доларів.

Маск першоквітневим твітом підняв вартість кріптовалюти Dogecoin на 20%

Раніше Маск неодноразово робив заяви в Twitter, які істотно впливали на вартість криптовалют.

Зокрема, наприкінці січня Маск додав тег #bitcoin на своїй сторінці профілю в Twitter, що призвело до зростання біткойна в цей день.

Один з інвесторів компанії Tesla вже подав позов в суд на голову копанні Ілона Маска через його публікацій у соціальній мережі Twitter.

На думку позивача, "дивні" твіти Маска піддають компанію ризику збитків і зростання боргового навантаження. Він також вважає, що вони порушують існуючу домовленість з Комісією з цінних паперів США про те, що його активність у соцмережах повинна бути "попередньо схвалена".

Криптовалюта Dogecoin була заснована у 2013 році на існуючій криптовалюті Luckycoin, яка у свою чергу була заснована на Litecoin, яка заснована на біткойні.

Відзначимо, 1 квітня у всьому світі відзначається День сміху, коли дозволено дурити людей неймовірними повідомленнями.

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