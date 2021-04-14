Біткойн знову обновив історичний максимум: ціна перевищила 64 тисячі доларів
Ціна кріптовалюти біткойн оновила історичний максимум. Станом на ранок 14 квітня, біткойн коштує 64 тисячі доларів.
Про це повідомляє CoinDesk.
Так, станом на ранок ціна біткойна зросла на 5,79% і досягла рівня 64 474 доларів.
Загальна вартість ринкової капіталізації біткойна зросла до 1,21 трлн доларів. Зростання капіталізації за добу склало майже 74 млрд доларів.
Зазначимо, цьогоріч найбільша в світі криптовалюта виросла в ціні більш ніж удвічі на тлі зростаючого визнання її в якості інвестиції та засобу платежу, а також оскільки інвестори шукають високоприбуткові активи з низькими процентними ставками.
Вчора вартість валюти склала 63 066 тисяч доларів.
Нагадаємо, міжнародна платіжна система PayPal запускає розрахунки криптовалютами.
Раніше Ілон Маск першоквітневих твітом підняв вартість кріптовалюти Dogecoin на 20%.