RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Bitcoin установил очередной исторический рекорд - более 123 тысяч долларов

Фото: криптовалюта Bitcoin продолжает бить рекорды стоимости на криптобиржах (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В среду, 13 августа, криптовалюта Bitcoin превысила отметку 123 500 долларов и превысила предыдущий исторический максимум в 123,2 тысячи долларов, зафиксированный 14 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на криптобиржи и издание Bloomberg.

Отмечается, что рекорд был установлен вскоре после того, как индекс S&P 500 закрылся на собственном историческом максимуме второй день подряд, продолжив летний рост, который неоднократно выводил бенчмарк на новые вершины.

По данным криптобиржи Binance, по состоянию на 04:20, стоимость Bitcoin составляла 123,866,41 доллара за штуку.

Bitcoin стабильно дорожал в течение последнего года благодаря благоприятному законодательному климату в Вашингтоне, после прихода к власти президента Дональда Трампа.

Как отмечает Bloomberg, публичные компании, во главе со Strategy Майкла Сейлора, повысили спрос, следуя все более популярной корпоративной тактике накопления оригинальной криптовалюты. Эта стратегия недавно распространилась и на меньших конкурентов, таких как Ether, что привело к общему росту на рынке цифровых активов.

Напомним, в июле Bitcoin установил ряд рекордов подорожания за короткий промежуток времени.

Так, 13 июля стоимость этой криптовалюты достигла 119 тысяч долларов.

Уже 14 июля стоимость криптовалюты достигла 120 тысяч долларов.

В мае Bitcoin установил новый рекорд того периода - 109 тысяч долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Биткоин