Bitcoin встановив черговий історичний рекорд - понад 123 тисячі доларів

Зазначається, що рекорд було встановлено невдовзі після того, як індекс S&P 500 закрився на власному історичному максимумі другий день поспіль, продовживши літнє зростання, яке неодноразово виводило бенчмарк на нові вершини.

За даними криптобіржі Binance, станом на 04:20, вартість Bitcoin становила 123,866,41 долари за штуку.

Bitcoin стабільно дорожчав впродовж останнього року завдяки сприятливому законодавчому клімату у Вашингтоні, після приходу до влади президента Дональда Трампа.

Як зазначає Bloomberg, публічні компанії, на чолі зі Strategy Майкла Сейлора, підвищили попит, наслідуючи дедалі популярнішу корпоративну тактику накопичення оригінальної криптовалюти. Ця стратегія нещодавно поширилася й на менших конкурентів, таких як Ether, що призвело до загального зростання на ринку цифрових активів.