Возле ЗАЭС установили локальное перемирие для проведения ремонтных работ, - МАГАТЭ

Как сообщили в агентстве, утром 7 ноября началось разминирование и другие подготовительные работы вблизи поврежденного участка линии электропередачи "Ферросплавная-1" напряжением 330 кВ, связь которой с электростанцией была прервана шесть месяцев назад.

Ожидается, что 8 ноября специалисты начнут ремонтные работы, чтобы восстановить подключение "Ферросплавная-1" к станции в течение ближайших дней.

В МАГАТЭ отметили, что это предоставит станции доступ к двум линиям электропередачи после ремонта линии "Днепровская" напряжением 750 кВ в прошлом месяце.

"Очевидно, что недостаточно иметь только одну линию электропередачи для станции, которая до войны имела десять. После интенсивных и сложных консультаций с российской федерацией и Украиной мы договорились о новом окне перемирия, которое позволит провести дополнительные ремонтные работы", - заявил Гросси.

Он отметил, что представители МАГАТЭ, которые базируются на ЗАЭС, будут следить за новыми ремонтными работами.