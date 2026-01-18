ua en ru
Возле ЗАЭС продолжается ремонт линии электропередач: МАГАТЭ обнародовало фото

Украина, Воскресенье 18 января 2026 11:46
Возле ЗАЭС продолжается ремонт линии электропередач: МАГАТЭ обнародовало фото Иллюстративное фото: возле ЗАЭС продолжается ремонт линии электропередач (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о начале ремонтных работ на резервной линии электропередач, которая соединяет Запорожскую АЭС с украинской энергосистемой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МАГАТЭ.

По его словам, работы стартовали в рамках очередного режима прекращения огня, заключенного при посредничестве МАГАТЭ.

Работы проводит украинская команда

Ремонт линии электропередач осуществляет украинская команда специалистов. Представители МАГАТЭ находятся на месте и контролируют ход работ.

Отмечается, что линия 330 кВ "Ферросплавная-1" является резервной и играет важную роль в обеспечении стабильного электроснабжения Запорожской АЭС.
Ситуация на ЗАЭС

Запорожская атомная электростанция находится под оккупацией России с марта 2022 года. С тех пор Москва неоднократно пыталась узаконить свое управление объектом, откровенно игнорируя нормы международного права.

Эксперты расценивают последние действия "Ростехнадзора" как очередное проявление ядерного шантажа, что создает серьезные угрозы не только для региона, но и для глобальной безопасности.

В то же время США предложили модель совместного управления ЗАЭС с участием Украины, России и Соединенных Штатов, однако президент Владимир Зеленский назвал такой формат несправедливым.

Напомним, 19 ноября Украина возобновила электроснабжение оккупированной станции после повреждения линии в результате российских обстрелов. До этого ЗАЭС десять раз полностью оставалась без питания.

Впрочем, уже 6 декабря станция снова потеряла внешнее электроснабжение и сейчас подключена только к одной линии, что продолжает создавать критические риски для ядерной безопасности.

В конце декабря Украина и Россия договорились о локальном перемирии в районе ЗАЭС, что позволило начать ремонт поврежденной линии электропередач.

В то же время, на днях МАГАТЭ договорилось с Украиной и Россией о временном прекращении огня возле ЗАЭС. Это позволит отремонтировать последнюю резервную линию электропередачи к станции.

