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Вблизи Индии затонул контейнеровоз, среди членов экипажа были украинцы, - МИД

Понедельник 26 мая 2025 13:40
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Вблизи Индии затонул контейнеровоз, среди членов экипажа были украинцы, - МИД Фото: вблизи Индии затонул контейнеровоз, среди членов экипажа были украинцы (x.com/indiannavy)
Автор: Сергей Пышкин

У побережья Индии, 24 мая, затонул контейнеровоз с "опасным грузом". Среди членов экипажа были украинцы.

Об этом РБК-Украина рассказало Министерство иностранных дел (МИД) Украины.

Как писало Yahoo News, контейнеровоз под флагом Либерии затонул у побережья штата Керала на юге Индии. Судно направлялось от индийского порта Вижинджам в Кочи и потерпело крушение 24 мая.

Когда Военно-морские самолеты поднялись в небо, то заметили два спасательных плота на месте происшествия. Контейнеровоз лежал под углом.

"Все 24 члена экипажа на борту были спасены", - заявили в Министерстве обороны Индии.

Фото: вблизи Индии затонул контейнеровоз, среди членов экипажа были украинцы (x.com/indiannavy)

Среди членов экипажа были моряки из Грузии, России, Украины и Филиппин.

Всего затонуло 640 контейнеров, среди которых 13 с "опасным грузом" и еще 12 с карбидом кальция.

"Учитывая чувствительную морскую экосистему вдоль побережья штата Керала, ICG активировал полную готовность к реагированию на загрязнение", - заявили в военно-морских силах.

В частности контейнеровоз имел около 370 тонн топлива и нефти, но пока о разливе не сообщалось.

Что говорят в МИДе

"Среди членов экипажа были также граждане Украины. Все они были спасены Военно-морскими силами и береговой охраной Индии, сейчас находятся в безопасности. Сейчас спасенным членам экипажа предоставляется вся необходимая помощь, включая медицинские услуги", - заявили в МИД.

Ведомство выражает благодарность Военно-морским силам и береговой охране Индии. Сейчас был направлен запрос в компетентные органы Индии с целью получения более подробной информации.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в конце апреля, в Польше, неподалеку от села Давиды Мазовецкого воеводства, произошли две аварии, во время которой пострадал по меньшей мере один украинец.

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